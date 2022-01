Ministar zdravstva Vili Beroš uoči sastanka užeg kabineta Vlade komentirao je trenutnu situaciju s pandemijom koronavirusa u Hrvatskoj. S njim je bila i šefica klinike Fran Mihaljević Alemka Markotić.

- Omikron je dijelom uzrok povećanom broju novozaraženih - rekao je Beroš i dodao kako je širenje ovog soja po Hrvatskoj neupitno, prenosi N1.

- Imamo 113 suspektnih na omikron. Od tisuću uzoraka koji su 21. prosinca upućeni u ECD, imamo 3 potvrđena uzorka na omikron. Oko 30 do 40 posto pozitivnih bi mogao biti omikron - rekao je Beroš.

U Hrvatskoj se pojavila i flurona, istodobna zaraza sezonskom gripom i koronavirusom.

- Kao što sam najavio, potvrdit ću nam i prvi slučaj zaraze virusom obične gripe i koronavirusom. Nije riječ o svinjskoj gripi, kako sam vidio na nekim portalima, nego o sezonskoj gripi, a kod pacijentice je potvrđena pojava i gripe i korone istovremeno - rekao je Beroš.

Osvrnuo se i na novi soj otkriven u Francuskoj.

- To je nova mutacija koja ima 46 mutacija, i zabilježena je u vezi s ulaskom određene osobe iz Kameruna, gdje dominira varijanta kao i u Kongu. Zasad Svjetska zdravstvena organizacija ne pridaje tome veću pažnju, ali to je dokaz da moramo biti pažljivi. Moramo postići kolektivni imunitet, procijepiti se. To je puno bolje nego zaraziti se - rekao je Beroš.

Beroš je ponovo pozvao na cijepljenje.

- Činjenica je da je omikron doista visoko zarazan. Računa se da neće mimoići nikoga od nas, samo je pitanje koliki će taj vremenski period biti. Isto tako, moramo reći, objektivno, da će se zaraziti i dio cijepljenih. Međutim, očekivati je da će oni imati slabije simptome i biti zaštićeniji. To je sve razlog da pohrlimo na punktove za cijepljenje i zaštitimo se od ove zaraze - rekao je Beroš.

Upitan o mogućem uvođenju strožih mjera, ministar kaže kako se na kraju sve svodi na izbjegavanje nepotrebnih kontakata i ograničavanje okupljanja.

- Naravno da epidemiološka struka kao i uvijek dosad zagovara takvu metodu, međutim, pokušavamo naći balans između održavanja normalnih tijekova života i epidemiološke situacije. Od iznimne je važnosti i zahvaljujem županijskim stožerima koji adekvatno ocjenjuju situaciju i od njih dobivamo preporuke - rekao je Beroš i dodao kako on nije za nastavu na daljinu.

- Ako hoćete moju najiskreniju dvojbu, iako nisam epidemiolog, usuđujem se reći i sljedeće – mi kasnimo s pojavom omikrona u značajnijoj mjeri i to nam je dobar trenutak. Mi ćemo tek utvrditi što omikron doista znači i uzrokuje li neki kaos kao što tvrde moji kolege. Ja se nadam da to neće biti tako - dodao je.

Kaže kako Omikron još nije dominantan, ali nas neće zaobići.

- Kad je riječ o porastu brojeva, oni iz tjedna u tjednu rastu i ja bih rekao da je peti val već tu, spojio se s četvrtim - zaključio je Beroš i dodao kako je rješenje za to docijepljivanje.