Beroševo ministarstvo obećalo pomoći Anti (6): 'Ništa nisu poduzeli nakon sastanka...'

Šestogodišnji Ante Mikulić iz Slavonskog Broda boluje od rijetkog Cornelia de Lange sindroma. Do sada je primao rehabilitacijske terapije jednom tjedno, no ustanova je odlučila to dodatno smanjiti. Prošlog tjedna majka bolesnog Ante posjetila je ministra zdravstva Vilija Beroša jer njen sin ne prima potrebne terapije. Iako su im obećali rješenje, do danas se ništa nije promijenilo.

Hrvatski zdravstveni sustav trenutno osigurava malom Anti terapiju dva puta mjesečno po pola sata. Ante, koji je rođen bez šaka, ne govori i ne hoda, hitno treba ove terapije.

Prošli petak njegova majka Marija Đogaš Mikulić i Suzana Rešetar, šefica udruge Sjena, osobno su tražile pomoć od ministra zdravstva Vilija Beroša, no on nije bio prisutan. Načelnica Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ivana Portolan Pajić obećala im je da će se nešto poduzeti.

O cijelom slučju oglasila se i Udruga Sijena.

- Na sastanku nam je potvrđeno da su Anti prekršena zajamčena ljudska prava, da je diskriminiran temeljem invaliditeta te da se roditelje uvelike izmanipuliralo. Zaključak je sastanka da dječak Ante Mikulić, s obzirom na rijetku bolest Cornelia de Lange sindrom i vrste oštećenja koje ima, ostvaruje pravo na sve terapije koje zdravstveni sustav pruža. Nakon održanog sastanka ministar Beroš pokrenuo je određene aktivnosti i procedure, ali one nisu dovele ni do rješenja, ni do primjerene rehabilitacije - piše u priopćenju udruge Sjena.

Ističu kako djeca poput Ante pravo na terapiju imaju samo formalno, jer nije jasno tko će je provoditi. Udruga Sjena ponovno je pozvala ministra Beroša na sastanak, ovaj put uz ministra Piletića.

- Izdvojena sredstva iz državnog proračuna uložena su u privatnu vjersku instituciju s ciljem osiguravanja rehabilitacije koja se u konačnici ne može realizirati, niti se može odrediti ni naći odgovorna osoba koja može riješiti nastalu situaciju. Zašto se novac nije ulagao u javni sektor te kroz bolnice i domove zdravlja osigurala nužna rehabilitacija za djecu s ovog područja, nikome nije jasno - pitaju se iz udruge.

- Udruga Sjena uputila je poziv za ponovni sastanak s ministrom Berošem i ministrom Piletićem. Ako se s ministrima ne iznađe rješenje za terapije, neće biti druge nego potražiti pomoć premijera jer kako trenutno stvari stoje - jedino premijer ima moć djetetu s teškoćama u razvoju omogućiti prikladnu rehabilitaciju. Hoće li Ante morati potegnuti sve do premijera kako bi dobio prikladnu rehabilitaciju, ostaje nam vidjeti - poručuju iz udruge Sjena.