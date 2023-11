Besplatni obroci stigli su u škole kad je to odgovaralo politici

Navikli smo, kad su političari u pitanju, na teško probavljive i negledljive situacije, tvrdnje, ponašanja, izjave... No uvijek nekako uspiju nadmašiti sami sebe, a titula mjeseca za najljigaviju izjavu svakako ide premijeru Plenkoviću. Zaustavila ga je, kaže, djevojčica na Interliberu i zahvalila mu što ima besplatan ručak u školi. Ajoj... Potencirati ovakvu izjavu, pod uvjetom da je uopće točno da se sve to i dogodilo, nisko je čak i za okorjelog HDZ-ovca. Jer ovo je predugo bila država u kojoj su brojna djeca u školi gladovala tijekom nastave, i sve do ove godine, koja je, gle čuda - predizborna, ljude na vlasti za to nije bilo briga. Besplatni obroci stigli su u škole kad je to njima, beskrupuloznima odgovaralo da pokušaju stvoriti lažno dobru sliku o sebi, a ne zato što je netko pustio suzu zbog djeteta kojemu se želudac grči od gladi na satu matematike. I to stalno isticanje “mi smo u naših osam godina mandata”, s jednostavno nepodnošljivim potenciranjem vlastitih veličina i navodnih dobrih djela, pljuska je i uvreda za sve ljude koji osjećaju čari života na hrvatski način. Korupciju, nepotizam, nizak standard, pogažena ljudska prava, glad, hod po rubu egzistencije...