Besramno ukrali humanitarnu pomoć u Sisku: 'To je za osobe s invaliditetom, što će to lopovu?'

Ma krivo mi je. Krivo mi je da ih ne može dobiti netko kome je pomoć stvarno potrebna, kaže nam Nermin Kurtović iz Siska. Nermin je član body building kluba, ujedno je član volonterske udruge koja već godinama pomaže nesretnicima s potresom pogođenih područja. U ponedjeljak ujutro netko im je ukrao hodalice, madrace i pomagala koji su trebali otići ljudima s invaliditetom na Baniji. Danima pokušavaju otkriti identitet lopova.

- Pripremili smo krevete za ljude po selima. To su invalidski kreveti, imaju na sebi madrace, elektroniku, one poluge za podizanje... Dosad smo ih podijelili tridesetak. Ljudi plaču kad ih dobiju, trebaju im. A što će sad - pita se volonter.

Nermin, u Sisku poznat kao Eka, priča kako u svojem fitness klubu organiziraju humanitarne akcije. Već odavno, i prije potresa. A kad su se počele rušiti kuće, krenuli su na teren, čistiti ceste, postavljati krovove, nositi hranu...

- Kad smo se vratili u klub, mnogo je ljudi bilo na cesti. Otvorili smo im vrata da tu borave koliko trebaju, da se ne smrzavaju. Zatim smo počeli dijeliti hranu u pogođenim selima. Napravili smo unutar kluba udrugu Iz ruke u ruku, išli smo provjeravati od vrata do vrata kome je potrebna pomoć, sastavljali smo ugovore s ljudima za hranu i građevinski materijal, sve smo dokumentirali. Vozili smo po kućama kombijima moje firme. Jedan se raspao, drugi je još u funkciji. Tako je počelo - priča Eka.

Nije očekivao da bi netko mogao krasti humanitarnu pomoć.

- Ovo se dogodilo u ponedjeljak ujutro. Mi smo dosad spavali u prostoru i čuvali to, ali ne možemo više, ne možemo dežurati. I netko je iskoristio priliku. Kad smo došli da ih odvezemo, vidimo da nema stvari. Nema madraca, nema hodalica. Ma nije to neka vrijednost, ali krivo mi je da ih ne može dobiti onaj kome treba. A što će to lopovu, to su ionako madraci za posebne potrebe - govori Kurtović.

Pomagala dobivaju od prijatelja iz Austrije, dovezli su tako, kaže, više od 30 kreveta. Ipak, postoje kamere. Gledali su snimku iz susjednog prostora, ali na njoj se ne vide kradljivci. Imaju i svoju kameru, koja im dosad nije trebala, i sad čekaju da im dešifriraju kod na njoj. Kaže da se javio i prijateljici iz policije, a ona ga je obavijestila da može prijaviti krađu, ali da se ne radi o prevelikoj šteti i da će se postupak vjerojatno oduljiti.

- Kad-tad ćemo vidjeti tko je ukrao. Najvjerojatnije ih znam, poznajem puno ljudi u Sisku. Kad saznamo, vratit ćemo taj materijal. Siguran sam. Ma budimo samo ljudi, pomozimo onima kojima je potrebno. Ako nekome nešto treba, neka pita i dobit će. Nema potrebe za ovim - razočaran je Nermin Kurtović.

Najčitaniji članci