Bez bolje zaštite od poplava, Veneciji prijeti zaštićeni status

Venecija bi mogla izgubiti status zaštićene svjetske kulturne baštine ako ju se ne bude moglo zaštititi od sve gorih poplava, upozorili su u srijedu predstavnici UNESCO-a, ponudivši pomoć u obnovi grada.

- Najvažnije zgrade koje se nalaze unutar područja koje je zaštićeno kao svjetska kulturna baština ugrožene su... to nas jako zabrinjava, posebice jer to nije izdvojen slučaj, rekla je Mechtild Roessler, direktorica Centra za svjetsku baštinu.

Veneciju je ovaj mjesec pogodila najviša plima u više od 50 godina, čak 1,8 metara, nanijevši golemu štetu.

Do sada su samo dvije lokacije uklonjene s popisa zaštićene svjetske kulturne baštine. To su arapsko svetište Oryx u Omanu 2007. zbog nedostatne zaštite te dolina rijeke Labe kod Dresdena 2009. gdje je sagrađen most.

S obzirom na to da Veneciji prijete sve češće poplave, savjetodavna misija UNESCO-a trebala bi posjetiti grad 2020., a Centar za svjetsku baštinu priprema slanje stručnjaka koji će s gradskim vlastima procijeniti što treba učiniti i spreman je pomoći u prikupljanju sredstava za obnovu.

Foto: PIXSELL/REUTERS

Venecija je sa svojih 118 otočića i lagunom proglašena zaštićenom svjetskom baštinom 1987.

Roessler je upozorila da je visoka plima u Veneciji jasan dokaz sve gorih klimatskih promjena te poručila da se UNESCO i nacionalne i gradske vlasti moraju time dugoročno pozabaviti.

Strahuje također da brana MOSE, čija je izgradnja zapela u 'tisućama' problema, neće biti dovoljna da zaštiti grad.

Najgore poplave u Veneciji zabilježene su 1966. kada ju je pogodila plima visoka 1,9 metara.