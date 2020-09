'Bez jednakopravnosti Hrvata u BiH ona neće moći funkcionirati'

Naravno da i dalje imamo različite poglede kako to raditi i kojom dinamikom. Ja sam insistirao da se držimo tih sporazuma koje smo zajedno potpisali, rekao je Dragan Čović

<p>Predsjednik HDZ-a BiH <strong>Dragan Čović</strong> u ponedjeljak je nakon sastanka s premijerom <strong>Andrejom Plenkovićem</strong> i predsjednikom bošnjačke stranke SDA <strong>Bakirom Izetbegovićem</strong> rekao kako je trenutni tretman Hrvata u BiH put za trajno nefunkcioniranje te države.</p><p>Jedan od načina za pomak po pitanju novog izbornog zakona u BiH je "razgovarati", kao na susretu u Zagrebu, te da se "shvati da je opasno najmalobrojniji narod dovesti u poziciju manjine, a taj izraz se počeo koristiti u političkom izrazu Sarajeva", rekao je Čović, zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, nakon sastanka s hrvatskim premijerom Plenkovićem i Izetbegovićem, također zamjenikom predsjedatelja.</p><p>- To je put za trajno nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine - naglasio je Čović u izjavi pred Banskim dvorima.</p><p>Iz Vlade je priopćeno kako je na susretu pozdravljeno potpisivanje sporazuma o izmjenama izbornog zakona i održavanju izbora u Mostaru, a Čović je dodao kako su ti sporazumi osnova za približavanje stavova hrvatske i bošnjačke strane te da su oni definirali "i rokove i načine što treba raditi do kraja godine kako bi se iduće godine usuglasili u parlamentu ", no da se oni još ne provode.</p><p>- Naravno da i dalje imamo različite poglede kako to raditi i kojom dinamikom. Ja sam insistirao da se držimo tih sporazuma koje smo zajedno potpisali i čiji su svjedoci bili brojni predstavnici međunarodnih institucija u BiH - rekao je Čović nakon susreta.</p><p>Razgovor triju čelnika ocijenio "ugodnim", pa je zahvalio Hrvatskoj i hrvatskom premijeru na pomoći u europskom putu Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se i o obljetnici potpisivanja Daytonskog sporazuma, situaciji u susjedstvu, gospodarskoj suradnji, investicijama, zajedničkim projektima i povezivanju dviju država, priopćeno je iz Vlade.</p>