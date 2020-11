Bez kacige i dozvole policiji je bježao po Puli i još im prijetio

Nakon potjere, policajci su muškarca sustigli i priveli u Gundulićevoj ulici, a tijekom postupanja policajcu je i prijetio. Odbio je testove na alkohol i droge. Vozio je neregistriranim motociklom, bez dozvole i kacige

<p>Pulski policajci uhitili su muškarca (41) zbog prijetnje. Kako navode, u petak su ga oko 12.40 sati uočili u Rizzijevoj ulici kako vozi motocikl bez kacige te su ga pokušali zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima, no on se na to oglušio te je nastavio vožnju.</p><p>U jednom trenutku, zbog neprilagođene brzine, izgubio je nadzor nad motociklom i udario u policijsko vozilo, a potom je ponovno sjeo na motocikl i nastavio vožnju. Tijekom potjere, koja se odvijala ulicama i travnatim površinama, muškarac je počinio nekoliko prekršaja te je između ostalog pokazao srednji prst policajcima i prošao kroz crveno svjetlo. </p><p>No nije daleko stigao, jer su ga uspjeli sustići u Gundulićevoj ulici i privesti, a prilikom postupanja bjegunac je jednom policijskom službeniku uputio i ozbiljnu prijetnju.<br/> <br/> Provedenim izvidima utvrdili su kako je 41-godišnjak upravljao neregistriranim motociklom i to prije stjecanja prava na upravljanje vozilima A2 kategorije, a testiranja na prisutnost alkohola, droga ili lijekova u organizmu je odbio. Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv dotičnog se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu. Budući da je kod njega pronađena i tableta Suboxon, izdan mu je i prekršajni nalog radi počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.<br/> <br/> Na kraju, a zbog sumnje da je počinio i kazneno djelo prijetnje prema policijskom službeniku, muškarac je 14. studenoga u popodnevnim satima priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.</p>