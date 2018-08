'Glavni zadatak u Oluji bio je napasti brzo i sačuvati živote'

Uoči obljetnice akcije Oluja i oslobođenja okupiranih teritorija Republike Hrvatske razgovarali smo s ministrom obrane Damirom Krstičevićem.

Što za vas osobno, kao vojnika i zapovjednika koji je sudjelovao u oslobađanju Hrvatske, znači obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja?

- Oluja je zaista kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu te simbol junaštva i zajedništva. Čekali smo taj dan, dan kad smo donijeli mir i slobodu za Hrvatsku. Znali smo da radimo nešto posebno i korisno za hrvatski narod.

Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države i iz našeg naroda je izvukao ono najbolje. Ujedinio nas je i pokazao da nema toga, kad smo zajedno i imamo zajednički cilj, što se ne može napraviti. Odajem veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za sve što su učinili za današnji mir i slobodu.

Opišite nam tu zoru uoči početka operacije. Kako ste se osjećali, je li vas možda bilo strah od onoga što slijedi, primjerice, jeste li se bojali da možete poginuti?

- U Knin smo zapravo ušli netom nakon 7. gardijske brigade jer je tako bila planirana i sama operacija. Kao i u svim ostalim operacijama, bilo je ključno brinuti o pripremi ljudi i opreme. Pri dobivanju same zadaće uvijek smo radili doista iscrpnu taktičku pripremu koja se u pravilu sastojala od prikupljanja maksimalno pouzdanih i svježih informacija o terenu, vremenu, neprijateljskim snagama, minskim zaprekama i svim drugim čimbenicima koji su mogli na bilo koji način utjecati na uspjeh same operacije. Pristup je uvijek bio isti - izvršiti zadaću u cijelosti, brzo i silovito, ali prije svega - sačuvati ljude! To je bilo zapravo ključno u pripremi svake operacije. Maksimalno sačuvati živote! To je upravo ono na što sam i najviše ponosan. Bio sam također ponosan na visoke moralne vrijednosti naših vojnika.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vi ste, zajedno s nizom zapovjednika iz Oluje, na onoj amblematskoj fotografiji s kninske tvrđave. Kako je došlo do snimanja te fotografije?

- Ulazak u Knin i podizanje hrvatske zastave bio je zaista nezaboravan povijesni trenutak, svi smo bili uzbuđeni i sretni. Knin je oslobođen za 31 sat, a operacija Oluja završila je za 84 sata. Oluja sa stajališta vojnog umijeća i doktrine po kojoj je izvedena bez ikakve dvojbe pripada nečemu što možemo nazvati vrhunski provedenom operacijom. To je potvrdio i američki ministar obrane Mattis istaknuvši kako se operacija Oluja izučava u američkim vojnim školama. Mattisova izjava kako je Oluja dobro vođena operacija, koju su provele dobro uvježbane i opremljene snage uz dobre političke smjernice, veliko je priznanje za Republiku Hrvatsku i hrvatskog vojnika.

Hrvatska vojska redovito visoko kotira u istraživanjima o povjerenju građana RH u državne institucije. Istina je da, za razliku od društva koje je polarizirano, u HV-u nema takvih pojavnosti. Kako to komentirate?

- Vojska proizlazi iz naroda i njemu služi. Iznimno sam ponosan što je Hrvatska vojska za 2017. dobila nagradu ‘Ponos Hrvatske’. Naša je obveza i dužnost pružiti pomoć našem narodu u nevolji. Velik angažman hrvatski vojnici pokazali su u obrani od poplava, protupožarnoj sezoni i saniranju snježnih padalina.

Uz zajedništvo i ljubav prema domovini, ne postoji prepreka koju zajedno ne možemo premostiti.

Otvorili smo vojsku narodu, važne obljetnice slavimo na trgovima zajedno s građanima. Vidjeli ste proslavu 27. obljetnice Hrvatske vojske na zagrebačkom Jarunu i Markovu trgu, proslavu 4. gardijske brigade na Rivi, gdje nam se tim povodom pridružilo više desetaka tisuća ljudi, kao i u Zadru, na obilježavanju Maslenice. Bez te povezanosti s narodom nema ni jake Hrvatske vojske. Drago mi je što su to građani prepoznali.

Posljednjih godina puno se radi na modernizaciji HV-a. U vašemu mandatu dogovorena je kupnja borbenih zrakoplova F-16 iz Izraela, a to je najskuplja akvizicija do sada. Hoće li Hrvatska imati snage nastaviti s modernizacijom?

- Poučeni prošlošću i Domovinskim ratom, svjesni smo kako bez sigurnosti nema ni prosperiteta ni gospodarske stabilnosti. Sigurnost je prvi preduvjet razvoja društva.

S obzirom na suvremene sigurnosne ugroze, modernizacija i nove sposobnosti su nužne kako bismo pravovremeno mogli reagirati te odgovoriti na nove izazove i potencijalne prijetnje. Višenamjenski borbeni avion je u funkciji odvraćanja, to je strateška infrastruktura države. Pri donošenju odluke bili smo racionalni, vodili smo brigu i o svim drugim segmentima društva.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Imate odlične i prisne odnose s generalom Mattisom, američkim ministrom obrane. Isto tako, američka država značajno pomaže opremanje HV-a

- Nedavni posjet američkog ministra Mattisa snažna je potvrda izvrsnih odnosa SAD-a i Republike Hrvatske. Izrazito sam ponosan na riječi ministra Mattisa koje je izrekao u Pentagonu prilikom mojeg službenog posjeta i u Zagrebu ove godine, kad je istaknuo da je Hrvatska mala zemlja koja se bori znatno iznad svoje kategorije. Također, Mattis je pohvalio Hrvatsku vojsku riječima: ‘Bolje mala vojska s borcima koji znaju za što se bore, nego velika vojska s vojnicima bez cilja’.

Nemjerljiv je doprinos SAD-a u opremanju Hrvatske vojske kroz razne donacije te kroz obuku i školovanje naših pripadnika. Već 22 godine smo prijatelji i partneri s Nacionalnom gardom Minnesote, stoga sam jako zadovoljan s dostignutom razinom suradnje. Iznimna mi je čast što će na ovogodišnjoj proslavi 23. obljetnice Oluje u Kninu sudjelovati zapovjednik Nacionalne garde Minnesote i zapovjednik zrakoplovstva iz Minnesote. Ovo je još jedan iskaz poštovanja prema hrvatskom narodu.