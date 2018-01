Bez straha: Nakon eksplozije utrčao je u silos i spasio kolegu

Stravična eksplozija lani u svibnju raznijela je silos u Vranjicu kraj Splita. U silosu su ostali ozlijeđeni radnici. Mladić koji je radio u obližnjoj stolariji čuo je eksploziju i odmah potrčao prema silosu.

- Krenulo je nekoliko nas, a prema meni je iz smjera eksplozije trčao neki čovjek. Vikao je: ‘Puklo je, bježimo, puknut će opet!’ Pitao sam ga ima li ljudi unutra, a on je rekao da ne zna, ali da je bilo - prisjeća se Mario Jalić (37) iz Vranjica.

Čovjek je otrčao, a Mario se našao pored ograde, tridesetak metara od silosa iz kojeg je sukljao crni dim.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Svega se sjećam tog dana, osim kako sam preskočio tu ogradu. Znam da sam bio nevjerojatno miran, ali i svjestan da vatrogasci i Hitna pomoć neće još stići, da moram vidjeti ima li koga unutra - nastavio je Mario. Približio se raznesenom silosu i ušao...

- Već nakon jednog metra me zagušilo, nije se moglo disati, nije se ništa vidjelo. Popeo sam se na neki podest i uskoro čuo čovjeka kako zapomaže. Bio je u teškom stanju, bolje je možda i ne opisivati kako je izgledao. Došao sam do njega i pokušao ga smiriti. Rekao sam mu da se strpi, da će uskoro doći Hitna pomoć, da će mu dati injekciju i da će biti puno lakše kad bolovi stanu. Pričali smo tako i tad sam shvatio da je on, Hrvoje, pravi junak - nastavio je Mario opisujući kako se hrabro držao Hrvoje Mravak, koji je teško stradao. Unatoč svom stanju nije mislio na sebe.

- Rekao mi je da nazovem njegova brata Branu, neka dođe u bolnicu, a neka majci kaže da je on ozlijeđen, ali dobro. Neka ni slučajno ne da ocu da vozi, on će biti u šoku. Mislio je i na djevojku, ma na sve osim sebe. A treba dodati i da se on do mjesta na kojem sam ga našao spustio sam sa sedmog ili osmoga kata silosa. Za takvo nešto u takvoj sitauciji stvarno treba imati veliku volju za životom - objasnio je Mario.

Izvlačenje iz silosa nije bilo jednostavno, trajalo je zbog dima, a Mario je morao biti oprezan.

- Bojao sam se da mi čovjek ne padne s tog podesta, a bilo me strah ima li unutarnjih ozljeda. Ali znao sam da moramo izaći, da nam svakog trenutka može nešto pasti na glavu, jer uokolo su padali svakakvi predmeti - kazao je vranjički heroj.

Hrvoje se dobro oporavlja

Hrvoje se još oporavlja, a imao je opekline na 80 posto tijela.

- Čujemo se često i drago mi je da se dobro oporavlja. Siguran sam da će uskoro biti onaj stari zato što je to jak momak, ali što je najvažnije, ‘čist je u glavi’ - zaključio je Mario Jalić.

