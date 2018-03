Bez struje i tople vode: Samo želim normalan život za bebu

Zovu nas ljudi sa svih strana, ali još nitko od institucija nije nam se javio, priča Mateja Mujadžić (25).

Sa svojim ocem Senadom (53) živi u podrumskom stanu u zagrebačkoj Zvonimirovoj ulici. Već deset godina nemaju struju. Zbog neplaćenih računa i ilegalnog spajanja na mrežu s početnih 3000 kuna dug za struju porastao im je na 94.000 kuna.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Sudska parnica je u tijeku, a opetovane molbe da im dug otpišu, smanje ili makar omoguće obročnu otplatu, tvrde oni, nisu naišle na razumijevanje u Elektri. Situacije su svjesni u Gradu te u nadležnom Centru za socijalnu skrb, a službenici tvrde kako su im pokušavali pomoći godinama. Senad je teško bolestan, s nizom dijagnoza, a Mateja je potpisala sporazumni otkaz. Ostala je trudna. O njima i njihovu teškom životu u utorak smo objavili reportažu.

Otkaz zbog licencije

- Tad nisam htjela spominjati razloge otkaza kako si ne bih dodatno otežala situaciju. Naime, radila sam u privatnom domu umirovljenika. Kad nisam bila u smjeni, korisnicima su lijekove, injekcije i terapiju davale spremačice, a ja sam za to trebala biti odgovorna. U slučaju da je nešto pošlo krivo, izgubila bih licenciju i nikad više ne bih mogla raditi u struci. Zato sam tražila sporazumni otkaz ugovora o radu. Time sam izgubila pravo na naknadu za nezaposlene. Šefica mi je tad prijetila da će, ako ikome kažem što se ondje događa, povući veze i više u Zagrebu neću moći dobiti posao. Strahovala sam, pa zato nisam htjela da to objavite. No nije istina da nisam htjela raditi. Pa imam četiri godine radnog staža i nakon rodiljskog planiram tražiti posao! Zato su me dotaknuli zločesti komentari pojedinaca - objasnila je Mateja.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

U teškoj situaciji, nastavlja ona, nije se našla svojom krivnjom, a sad je dotaknula dno. Dečko s kojim je planirala budućnost ostavio ju je kad je ostala trudna tvrdeći da dijete nije njegovo. Do porođaja ništa ne može poduzeti, no čim se beba rodi, priča ona, sudskim će putem zatražiti DNK analizu u svrhu utvrđivanja očinstva kako bi dečko preuzeo odgovornost za svoje dijete.

Tata je teško bolestan

- Želim svojoj bebi omogućiti normalan početak u ovim nezamislivim uvjetima. Moj tata je bolestan čovjek i nije istina da je lijenčina i neradnik. Ima mnoštvo teških dijagnoza. Mama za mene nije pitala od rođenja, a bili smo u kontaktu s očuhom i polusestrom, koje je, kao i mene, napustila - nabraja.

Ona i Senad kažu da se više nemaju kome obratiti, pa su zato zamolili javnost za pomoć. Posebno ih je dirnula gesta mlade žene koja im je u utorak pokucala na vrata.

- Stajala je noseći u rukama nekoliko majica. Dala mi ih je i rekla da zna da je to sitnica, malo. Ja sam gutala suze jer joj nisam mogla objasniti koliko je za nas to puno, nevjerojatno puno - kazala je Mateja.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Njezin otac u stanu je zaštićeni najmoprimac, a druge imovine nemaju. Budući da su bez struje, nemaju ni tople vode. Kupaju se kod susjeda i prijatelja, a odjeću nose dok se toliko ne zaprlja da je moraju baciti.

- Ono što imam od aparata starije je od deset godina. Tad je sve radilo, ali nisam ih uključio otkad su nam isključili struju. Pitanje je radi li išta od toga - perilica, hladnjak i slično. Ako nam javnost može pomoći da nekako skupimo i platimo dug Elektri, vjerujem da bi to za nas bio novi početak i nekako bismo se snašli za ostalo, iako smo više gladni nego siti - kazao je Senad.

On i Mateja preživljavaju od 1460 kuna socijalne pomoći. Stvari za bebu darovali su im poznanici i prijatelji, tako da su, što se toga tiče, potpuno opremljeni. No nedostaje im konzervirane hrane koja može stajati, ručnika, posteljine, odjeće i obuće.

Matejin broj mobitela je 092/354-2755, a njezin broj računa u Privrednoj banci Zagreb je HR 0223400093214529365.