Bez suglasnosti naroda i stranih guvernera nema 'mirne Bosne'

Može li u Bosni i Hercegovini doći do rata? Najava Milorada Dodika da će odcijepiti Republiku Srpsku ako visoki predstavnik Christian Schmidt njegovu entitetu oduzme imovinu manje je maglovita nego njegove dosadašnje prijetnje. Na tu je izjavu uslijedila reakcija Rame Isaka, federalnog ministra unutarnjih poslova BiH, koji je rekao da će Dodik minutu nakon proglašenja samostalnosti završiti u ćeliji. Posve je sigurno da bi - ukrste li se sve te prijetnje - u Bosni opet radilo oružje. Niti se Dodik može odcijepiti bez rata, niti Isak može uhititi Dodika bez otpora njegovih pristaša, niti Schmidt može oduzeti entitetsku imovinu bez otpora. Ali nije samo imovina predmet sporenja. Schmidt je bosanskim političarima dao ultimatum oko promjene izbornih zakona, koja bi ojačala regularnost procesa glasovanja. Ako to ne urade oni, rekao je, onda će to nametnuti on, koristeći svoje ovlasti.