Bez svinjokolje nema ni sela, pustimo ljude da kolju svinje

Vlada ne vjeruje u to kako je bolje da propadne selo nego običaji. Uz njih će propasti i jedno i drugo. Odluka, točnije naredba, prema kojoj mali uzgajivači, kućanstva koja uzgajaju jednu svinju ili njih nekoliko, moraju ih zaklati do 31. listopada u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a do 30. studenog kućanstva na području cijele države. Lako za običaje, ali što ćemo s temperaturom? Toplo vrijeme guralo je kolinje prema prosincu, a Vlada ga gura prema listopadu, posebno na istoku zemlje. Mnogo bi mesa zbog toga moglo propasti, ali će konfuzija koja je sad unesena među domaćinstva i male farme unijeti takvu nesigurnost da će, ubuduće, biti destimulirani za uzgoj.