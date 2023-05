Bez tople vode je oko 20.000 domova na zapadu Zagreba: 'Grijemo vodu i snalazimo se...'

Kako se snalazimo? Podgrijemo ujutro lonac vode pa se polijevamo lončićem. Prvoga dana sam se i otuširala s hladnom vodom jer nisam znala da je nema, kazala nam je Glorija iz zagrebačkih Vrbana. Zatekli smo je sa suprugom Vladom na Trgu Ivana Kukuljevića u zagrebačkom naselju Špansko.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Oko 20.000 kućanstava na zapadu Zagreba od petka je bez tople vode. Riječ je o naseljima Trešnjevka, Cvjetno naselje, Voltino, Knežija, Srednjaci, Gajevo, Staglišće, Gredice, Jarun, Vrbani, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica i Gajnice.

Dubravko Vahčić (76) iz zagrebačkog naselja Špansko ljuti se jer, kaže, gradonačelnik ne zna od koga je kvar, a zna povisiti cijenu vode.

- Kako smo se prije prali? Ugrijem si vodu pa se perem u lavoru. Ovdje sam 40 godina i vjerujte da ima puno većih problema od ovog privremenog nestanka tople vode. Nama ovdje nedostaje ambulanta i starački dom. U ovim starijim zgradama ima puno starijeg stanovništva, dok je u novima puno mladih obitelji. Njima pak nedostaje vrtića i škola - kaže Dubravko pa dodaje da jedna od tri kvartovske škole radi u tri smjene.

Foto: Igor Soban/PIXSELL



I drugi mještani s kojima smo razgovarali, među kojima su i majke s malom djecom, kažu da im je teško jer smo svi navikli imati toplu vodu.

- Sreća pa nije hladno jer bi bez grijanja zimi bilo još teže. Djeci je zanimljivo, tata ih je polijevao lončićem - govori mještanka s dvoje male djece. Jedno je u kolicima, a drugo trčkara parkom.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i HEP, prebacuju odgovornost jedni na druge.

- Po mojim informacijama, došlo je do puknuća zbog građevinskih radova koji su u tijeku od strane HEP-a kao investitora, međutim, istraga će to do kraja dokazati. Ovisno o tome će se financirati sanacija same cijevi. Što se tiče građana koji nemaju toplu vodu, to nije nešto što je u gradskoj domeni, gradskih poduzeća. Toplu vodu isporučuje HEP, a mi isporučujemo vodu - prenio je Tomaševićevu izjavu HRT.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



Iz HEP-a pak kažu da je do prisilnog prekida proizvodnje u Elektrani-toplani Zagreb došlo zbog izljeva velike količine vode iz magistralne cijevi gradskog vodovoda u pogonske prostorije ELTO Zagreb.

- Odmah po nastanku propuštanja cijevi, u petak, 12. svibnja u 14.22 sati, HEP Proizvodnja je od Vodoopskrbe i odvodnje (VIO) zatražila hitnu intervenciju. Vatrogasci su stigli na intervenciju sedam minuta od poziva HEP Proizvodnje, ali su radnici VIO grada Zagreba zatvorili magistralnu cijev tek u 15.30 sati, zbog čega je došlo do isticanja ogromne količine vode koja je poplavila pogon Elektrane Toplane. Vatrogasna služba je sve do ponoći pumpama izvlačila vodu iz postrojenja - odgovorili su nam iz HEP-a. Dodaju da je nastala velika šteta.

- Došlo je do značajnih kvarova na više sustava u EL-TO Zagreb. Točan opseg i iznos štete još se uvijek utvrđuju. Da je magistralni cjevovod zatvoren na vrijeme, do takvog razmjera štete pa ni do prekida opskrbe toplom vodom i toplinskom energijom za oko 20 tisuća kućanstava ne bi došlo - kažu.

Napominju da je opskrba tehnološkom parom još u subotu vraćena svim potrošačima, a prioritetno zdravstvenim ustanovama dok se sredinom ovog tjedna očekuje potpuna uspostava isporuke tople vode za građane u zapadnom dijelu Zagreba.

Mještani naselja Gajeva, Staglišća i Jaruna opskrbu toplom vodom neće moći dobiti ni nakon što se sanira spomenuti kvar zbog najavljenih radova na revitalizaciji vrelovodne mreže.

