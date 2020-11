Bez vozačke pretjecao, izazvao prometnu i onda pobjegao...

U četvrtak oko 20.30 sati u Ulici dr. Franje Tuđmana u Zadru, muškarac (27) je udario u drugo vozilo i napravio mu štetu i pobjegao s mjesta događaja

<p>Zadranin (29) je unatoč zabrani upravljanja B kategorijom i to u vrijeme dok mu je vozačka dozvola istekla, vozio osobni automobil Volkswagen Golf u Zadru. I to kako! Nepropisno je pretjecao i izazvao prometnu nesreću. U četvrtak oko 20.30 sati u Ulici dr. Franje Tuđmana u Zadru, udario je u drugo vozilo i napravio mu štetu i pobjegao s mjesta događaja. </p><p>Desetak minuta kasnije, u Vukovarskoj ulici izazvao je drugu prometnu nesreću zbog neprilagođene brzine. Vozilom je sletio s kolnika i udario u betonski zid. Ni to ga nije zaustavilo nego je nastavio vožnju, ali ubrzo su ga uhitili interventni policajci u Polačkoj ulici. </p><p>- Vozač je te je uhićen i doveden u službene prostrije. Pružena mu je liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane lakše tjelesne ozlijede. Nad njim je izvršeno alkotestiranje kojom prilikom mu je očitana koncentracija alkohola od 0,53 grama po kilogramu. Testiranje na droge je odbio. </p><p>Nad 29-godišnjakom je u tijeku kriminalističko istraživanje - kaže Ivana Grbin policijska glasnogovornica.</p><p>Dan ranije imali su posla sa sličnim neodgovornim vozačem. Njega su već priveli na prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Odatle je pušten da se brani bez pritvora. Kako saznajemo, ovo mu nije prvi prometni prekršaj. Recidivist je. Naime, u srijedu oko 14 sati u Gornjem Karinu vozač Peugeota splitske registracije nije se zaustavio na znakove koje su mu davali policijski službenici. Policajci su pokušali zaustaviti 33-godišnjeg vozača koji je vozio brzinom od 143 kilometara na sat na mjestu gdje je ograničenje brzine 50 kilometara na sat. </p><p>- Policijski službenici su ga pokušali zaustaviti, a on je nastavio vožnju unatoč policijskim upozorenjima svjetlosnim i zvučnim signalima. Ubrzo je zaustavljen i izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je kako je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,58 grama po kilogramu te mu je u vozilu pronađena drvena palica koja mu je oduzeta. Vozač je uhićen te doveden u službene prostrije policije i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je jučer priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda uz Optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola te nepostupanju po naredbi policijskih službenika iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana - kaze Grbin.</p>