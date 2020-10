Bezuk ispalio više od 30 metaka na trgu: Ranjeni policajac Oskar Fiuri progovorio je za 24sata

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, može se reći da se radi o pokušaju tri teška ubojstva policajaca koji su osiguravali zgrade Vlade i Sabora, rekao je ravnatelj policije Nikola Milina

<p>Teško ranjeni policajac <strong>Oskar Fiuri </strong>(31) ekskluzivno nam se javio iz bolnice nakon što je policija objavila snimke stravičnog napada <strong>Danijela Bezuka</strong> (22) na Markovom trgu od prošlog ponedjeljka.</p><p>- Znam da Vam je to posao, ali me rastužuje kada neke novinske agencije ne navode istinu i kada se napajaju tragedijom samo s jednim ciljem, a to je da budu čitani - rekao je Fiuri i nastavio:</p><p>I u novinarstvu se kao i u svakom drugom poslu treba poštivati načela struke i djelovati s dobrom namjerom. Za Vas mogu reći da sam ozlijeđen i u boli, ali isto tako borac koji se nikada neće predati pogotovo zbog obitelji i ljudi do kojih mi je stalo. Psihički sam također stabilan unatoč hororu koji sam prošao, a sve širitelje mržnje sa psihopatološkim razmišljanjima i opravdavačima ovakvog sumanotog čina pozivam da zamisle istu ovu tragediju gdje je žrtva netko koga vole, nastavio je heroj policajac koji je, iako teško ranjen, tog stravičnog jutra uspio odbiti napad Danijela Bezuka iz Kutine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Više od trideset metaka Danijela Bezuka</strong></p><p>Danas je policija objavila i snimku tog stravičnog napada.</p><p>Danijel Bezuk došao je do Markova trga u ponedjeljak oko 8 sati ujutro. Nepoznati čovjek izlazi iz zgrade Vlade vukući dostavna kolica. Za njim ide policajac. Odjednom, pojavljuje se Danijel Bezuk s kalašnjikovom s kojim je zasuo policajca rafalom. On pada na tlo. Dostavljač baca kolica i bježi. Baca se na tlo te se skriva iza parkiranog automobila tik uz Crkvu sv. Marka. Napadač se povlači iza ugla i mijenja šaržer. Puca na još dva policajca... Sve to pokazuje snimka stravičnog napada na Markovu trgu.</p><p><strong>POGLEDAJTE SNIMKU NAPADA DANIJELA BEZUKA</strong></p><p>Snimka otkriva i da je Danijel Bezuk jako dobro znao rukovati oružjem. Izgledalo je to kao da zgradu Vlade napada komandos. Prišao je zgradi Vlade, zastao na trenutak i izvukao pušku. Prislonio ju na rame i hladnokrvno je počeo pucati. Ranio je Fiurija, a potom ispalio nekoliko hitaca i po zgradi. Hrabri policajci uzvratili su paljbu i odbili njegov napad. Sama je sreća što u tom napadu nije bilo žrtava ili još ozlijeđenih jer su meci završili i u Uredu za zakonodavstvo gdje inače rade četiri službenice. One su u trenucima napada bile u zgradi, ali u drugim prostorijama.</p><p>- Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, može se reći da se radi o pokušaju tri teška ubojstva policajaca koji su osiguravali zgrade Vlade i Sabora. Tu ima elemenata koji pokazuju da bi moglo biti riječi o terorističkom napadu - rekao je ravnatelj policije <strong>Nikola Milina</strong>. Bezuk se nakon svog krvavog pohoda udaljio s Markova trga te je pobjegao prema Jabukovcu.</p><p>Tamo je i počinio samoubojstvo.</p><p>Kako su izvijestili iz policije, samoubojstvo je počinio pištoljem koje su pronašli kraj njega. Pušku s kojom je izvršio napad pronašli su odbačenu na zelenu površinu.</p><p>Motiv njegova napada još uvijek nije poznat. Policija još uvijek provodi istražne radnje. Podsjetimo, istog dana kada je izvršio svoj napad i počinio samoubojstvo, policija je u kući njegova oca pronašla dvije puške s optičkim ciljnicima i prigušivačem te 1169 komada streljiva.</p>