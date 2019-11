Biciklist patio: Ostavio dirljivu poruku, zatim isključio aparate

Biciklist Michael Bonney pretrpio je teške ozljede vrata u sudaru 2013. godine, dok je vozio biciklističku trku u dolini Eden zbog čega je ostao potpuno paraliziran.

Michael je bio živuća ikona biciklističke industrije, imao je mnogo prijatelja, a Mark Sutton je za jedan biciklistički magazin izjavio da je Bonney pomogao stvoriti Orange bikes, jedan od najpoznatijih biciklističkih brendova u Velikoj Britaniji.

U svom Facebook postu, Michael je otkrio kako osjeća da se šest i pol godina 'lagao i obmanjivao' pretvarajući se da može pronaći zadovoljstvo u teškom stanju u kojem se nalazio.

U ovom nevjerojatno iskrenom, a pomalo i mračno humorističnom postu, napisao je kako je živjeti bez fizičkog osjećaja puno teže nego živjeti bez pokreta i koliko mu silno nedostaje osjećaj dodira, posebice koliko ga boli činjenica da više nikad neće moći ništa osjetiti.

Objašnjavajući zašto je odlučio isključiti ventilator koji ga je održavao na životu, detaljno je opisao ozbiljnost njegovih ozljeda i propadanja tijela iz dana u dan. Još jedna bolna spoznaja bila je ta, da neće moći donirati niti jedan organ nakon smrti jer su svi toliko oštećeni da nikome više nisu od koristi.

Upravo zbog toga, nije želio više biti teret ni svojoj supruzi Lindi, koju previše voli i cijeni da bi dopustio da s njim pati do kraja života. Ubijala ga je nemoćnost i činjenica da se njegov odnos s voljenom osobom polako umire, poput njega.

Michael je odlučio prenijeti vijest svojim bliskim prijateljima da će završiti svoje patnje kako se bude bližila zima. U objavi koja stoji napisao je:

- Ne bih mogao podnijeti još jednu hladnu zimu zbog malo zadovoljstva, a moje se zdravlje jako pogoršalo posljednjih nekoliko mjeseci. Učestali grčevi, višestruki čirevi, puno lijekova, veća fluktuacija tjelesne temperature čine život još bolnijim i neugodnijim. Kako je ljeto prešlo u jesen, sad je gotovo zima - vrijeme je da se patnje okončaju. Isključio sam ventilacijski otvor, i kako će mi se disanje sve više usporavati i neće više imati načina da me održe na životu. S obzirom da moje tvrdoglavo tijelo nije ništa učinilo kako sam ja htio od nesreće, postoji mogućnost da ću nastaviti disati.

Nakon doze crnog humora, Michael je otkrio da odluku o isključivanju ventilatora nije bilo teško donijeti. Napisao je da je uspio izdržati toliko vremena u teškom stanju zato što je imao podršku prijatelja i obitelji, i ne želi ih iznevjeriti do samog kraja.

- Nadam se da svi shvaćate koliko mi vaša podrška znači. Pomogla mi je kroz mnoga teška vremena, pružila mi priliku da pokušam naći neki oblik zadovoljstva u ovom slomljenom tijelu i natjerala me da u potpunosti shvatim vrijednost prijatelja. Na ovom putovanju učio sam mnogo o sebi i o ljubaznosti drugih ljudi, ne mogu reći da je to bio put koji bih izabrao, ali smatram da ću ovaj svijet napustiti puno mudriji upravo zbog takvog puta - zahvalio se mnogima koji su bili uz njega.

Također, pisao je o svom strahu kako u budućnosti neće imati adekvatnu njegu, zbog čega bi sav teret pao na leđa njegove supruge Linze:

- To bi postalo veliko opterećenje u mojoj vezi s Linzi, jer se mora biti tu i paziti na mene kad nam nedostaje pomoćnih radnika. Svjestan sam da se ne može tako nastaviti i ne mogu očekivati ​​od Linzi da nosi to breme.

Foto: Facebook

Apelirao je ljudima da ne sažalijevaju nikog s invaliditetom jer takvi ljudi imaju unutarnju snagu zbog koje nastavljaju sa životom u teškim situacijama, ali je priznao da njegovo stanje nije ni usporedivo s njegovim prijašnjim životom kojeg je imao prije nesreće:

- Gledajući unatrag, imao sam fantastičan život... Posao iz snova, putovanja, nevjerojatnu suprugu, sve stvari koje sam želio i raznoliku grupu prijatelja. Samo nekolicina ima takvu sreću u životu i zahvalan sam zbog toga. Također sam sretan što sam uživao do trenutka moje nesreće. Skoro više ništa nije ostalo na mojoj 'bucket listi' i to je olakšalo ovu odluku. Nadam se samo da će moja zaklada 'Ride for Michael' nastaviti s radom i nakon moje smrti.

Na kraju je zatražio od svojih prijatelja da njegov sprovod bude proslava njegovog života u odjeći u kojima bi ih svakodnevno vidio.

- Ne tugujem, donosim odluku koja je za Linzi i mene najbolja i ne žalim - završio je svoju dirljivu poruku.