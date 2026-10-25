Policija je na mjestu nesreće i u tijeku je očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Zbog nesreće je promet u Vatikanskoj ulici obustavljen
PROMET U PREKIDU
Biciklist poginuo u Zagrebu
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U prometnoj nesreći, do koje je došlo u nedjelju oko 14.25 sati, u Vatikanskoj ulici u Zagrebu smrtno je stradao biciklist.
U nesreći su sudjelovali osobni automobil i bicikl, a biciklist je preminuo na mjestu događaja.
Policija je na mjestu nesreće i u tijeku je očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Zbog nesreće je promet u Vatikanskoj ulici obustavljen te se odvija obilaznim pravcima.
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