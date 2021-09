Predsjednik Joe Biden u utorak će posjetiti New York i New Jersey kako bi vidio štetu koju je uzrokovao prošlotjedni uragan Ida, koji je na istoku SAD-a usmrtio barem 57 osoba, dok su četiri nestale.

Biden će posjetiti četvrt Queens u New Yorku i Manville u New Jerseyju, priopćila je u ponedjeljak Bijela kuća. Odobrio je deklaracije o katastrofi za Louisianu, koju je Ida pogodila 29. kolovoza, s vjetrovima koji su se kretali 240 kilometara na sat te za New York i New Jersey, koje su pogodili kiša i snažne poplave koje su usmrtile desetke ljudi na sjeveroistoku.

Bidenove deklaracije o katastrofi kvalificira države za saveznu pomoć. Demokratski predsjednik, koji se suočava s nekoliko kriza, uključujući i kaotično povlačenje iz Afganistana i porast smrti od covida-19, posjetio je Louisianu u petak, gdje je potvrđeno 13 mrtvih.

New York je potvrdio 17 smrti od Ide, s tim da su četiri osobe izgubile život u okrugu Westchester, a svi ostali u New Yorku. U New Jerseyju, bilo je barem 27 potvrđenih smrtnih slučajeva od oluje, dok su četiri osobe nestale, rekao je glasnogovornik guvernera.

Tjedan nakon udara Ide, južne države su i dalje pogođene nestancima struje, poplavljenim domovima i novim prijetnjama od poplava.

Oluje koje su u stanju izazvati 5 do 8 centimetara kiše u "kratkom vremenskom razdoblju", pogodile su New Orleans i dijelove Louisiane i Mississippija te se očekivalo da se nastave i u ponedjeljak navečer, rekla je Lara Pagano, meteorologinja Nacionalne meteorološke službe.

Ida, jedan od najsnažnijih uragana koji su ikad pogodili Meksički zaljev, donijela je zastrašujuće uništenje te ostavila New Orleans bez struje.

U ponedjeljak, gotovo 480 tisuća ljudi u Louisiani ostalo je bez struje, prema podacima stranice PowerOutage. Američka Obalna straža rekla je da ispituje oko 350 prijava o izlijevanju nafte uz Meksički zaljev nakon udara Ide.

Guvernerka New Yorka, Kathy Hochul, rekla je da je Ida uzrokovala više od 50 milijuna dolara štete u toj saveznoj državi. Rekordne oborine od 7.8 centimetara po satu zabilježene su u srijedu u njujorškom Central Parku. Kiše bujice probijale su se kroz urede, sustave javnog prijevoza i 1200 domova.

Druga velika oluja, uragan Larry, pogodio je u ponedjeljak oko 1150 kilometara obale Otoka zavjetrine.

Predviđa se da će ostati u Atlantskom oceanu, ali da će se "značajno proširiti" uzduž Istočne obale od sredine tjedna prema vikendu, rekla je Pagano.