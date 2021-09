Joe Biden, kojeg sa svih strana napadaju zbog upravljanja migrantskom krizom na južnoj granici Sjedinjenih Država, rekao je u petak da će policajci snimljeni kako na konjima tjeraju haićanske migrante snositi "posljedice".

- To je sramota - rekao je novinarima američki predsjednik koji je dugo šutio u javnosti o toj temi.

- Obećavam vam da će ti ljudi platiti za to, provest ćemo istragu i snosit će posljedice - rekao je Joe Biden odgovarajući na pitanja postavljena nakon govora posvećenog cijepljenju protiv covida-19.

Na novinarsko pitanje osjeća li se odgovornim za "kaos" na granici, rekao je: - Naravno da preuzimam odgovornost. Predsjednik sam. Bilo je strašno (...) gledati kako se postupa s tim ljudima.

- Neugodno je - rekao je a zatim se ispravio: - Više nego neugodno. To je opasno. To je loše. To šalje lošu poruku svijetu.

- Mi nismo takvi - istaknuo je demokratski predsjednik koji je u predizbornoj kampanji obećao da će, za razliku od Donalda Trumpa, imigracijskom pitanju pristupiti humano.

Njegova je administracija kritizirana sa svih strana pošto je SAD počeo masovno izgoniti Haićane koji u velikom broju dolaze na granicu.

Desetci tisuća migranata, većinom Haićana, tjednima se slijevaju u meksičke gradove Tapachulu, na granici s Gvatemalom i Ciudad Acunu, na granici s Teksasom, gdje su izloženi vrućini i nehigijenskim uvjetima.

Ljevica zamjera Bidenu zbog grubosti, a desnica zbog popustljivosti za koju smatra da potiče priljev migranata.

Napetosti u vezi s migrantskim pitanjem dodatno su porasle u četvrtak kada je ostavku dao američki izaslanik na Haitiju Daniel Foote koji je u oštrom pismu osudio "neljudsko" protjerivanje migranata.