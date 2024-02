Biden o Trumpovim izjavama o NATO-u: 'To je idiotski i opasno'

Američki predsjednik Joe Biden oštro je u utorak kritizirao nedavne izjave o NATO-u njegova republikanskog suparnika Donalda Trumpa, ocijenivši ih "idiotskim" i "nedostojnim".

Trump je u subotu ustvrdio da će "poticati" Rusiju da napadne savezničke zemlje ne plate li svoj dio obveza, a njegove su izjave u Europi izazvale zgražanje.

"To je idiotski, to je nedostojno, to je opasno, to je antiamerički", rekao je američki predsjednik u govoru u Bijeloj kući. "Najgore je od svega što on to i misli. Još nikad u našoj povijesti jedan predsjednik nije pao ničice pred ruskim diktatorom", dodao je Biden.

"Kada Amerika da svoju riječ, to nešto znači. Kada se u nečemu angažiramo, mi se toga i držimo, a NATO je sveti angažman. Donald Trump ga doživljava kao teret. On misli da je (NATO) reketaški sustav. On ne razumije da se NATO naslanja na temeljna načela slobode, sigurnosti i suvereniteta", nastavio je.

Trumpu, dodao je Biden, načela ne znače ništa, za njega je sve roba kojom se može trgovati. "On ne razumije da taj sveti angažman vrijedi i za nas", istaknuo je 81-godišnji demokrat koji će se, ne bude li većih iznenađenja, na predsjedničkim izborima u studenome natjecati protiv 77-godišnjeg republikanskoga magnata.

"Naši protivnici odavno pokušavaju stvoriti rascjep u savezu. Najveća je nada svih koji žele zlo Americi da se NATO raspadne. Možete biti sigurni da su zapljeskali slušajući Donalda Trumpa", ustvrdio je Biden, koji se hvali da je udahnuo novi elan organizaciji.

Trump redovito saveznicima u NATO-u prigovara da se ne drže preuzetih obveza u izdvajanjima za vojsku.

Dvadesetak zemalja NATO-a ove će godine doseći cilj od izdvajanja u iznosu od 2 posto BDP-a, doznaje se u utorak od izvora bliskog Savezu, nekoliko dana nakon kritika koje je iznio Trump na račun država koje ne plaćaju svoj dio obveza.