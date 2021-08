Američki predsjednik Joe Biden objavio je večeras da je kroz idući 24 do 36 sati moguć još jedan teroristički napad na aerodrom u Kabulu.

- Situacija na terenu i dalje je izuzetno opasna, a prijetnja od terorističkih napada na zračnu luku i dalje je velika. Naši zapovjednici obavijestili su me da je napad vrlo vjerojatan u sljedećih 24 do 36 sati. Naredio sam im da poduzmu sve moguće mjere za zaštitu i provjerio imaju li sva ovlaštenja, resurse i planove za zaštitu naših muškaraca i žena na terenu. Uvjerili su me da imaju i da mogu poduzeti sve mjere kako bi dovršili misiju i sigurno vratili naše ljude - objavio je Biden u priopćenju.

Biden u priopćenju poručuje kako sinoćnji napad na ISIS-K nije bio zadnji.

- Nastavit ćemo loviti sve osobe uključene u taj gnjusni napad i natjerati ih da plate. Kad god netko pokuša nauditi Sjedinjenim Državama ili napasti naše trupe, mi ćemo odgovoriti. To nije upitno - napisao je. Dodao je kako nastavljaju s evakuacijom civila iz Afganistana.