Biden pozvao Faucija da se pridruži njegovu timu

<p>Izabrani američki predsjednik<strong> Joe Biden </strong>pozvao je u četvrtak vodećeg američkog stručnjaka za zarazne bolesti<strong> Anthonyja Faucija</strong> da se pridruži njegovom timu za borbu protiv pandemije Covida-19.</p><p>Biden je Faucija pozvao da ostane na mjestu glavnog medicinskog savjetnika nakon što on 20. siječnja i službeno preuzme dužnost.</p><p>Fauci, dugogodišnji ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, razgovarao je s Bidenom i njegovim timom o pripremama za borbu protiv koronavirusa, potvrdio je Biden u razgovoru za CNN.</p><p>- Zamolio sam ga da ostane na istom položaju koji je imao pod nekolicinom predsjednika, da bude moj glavni medicinski savjetnik i dio mog covid tima - rekao je Biden. Izabrani predsjednik je također rekao da će se cijepiti čim Fauci kaže da je cjepivo za covid-19 sigurno, te da će to rado učiniti pred kamerama.</p><p>- Važno je američkom narodu pokazati da je cjepivo sigurno - dodao je Biden.</p><p>Rješavanje zdravstvene i ekonomske krize prioriteti su Bidena koji 20. siječnja preuzima dužnost predsjednika. SAD se proteklih tjedana suočava s eksplozijom broja novozaraženih i hospitaliziranih koji je prešao rekordnih 100 tisuća. U SAD-u je od početka epidemije umrlo oko 273.000 ljudi.</p><p>Do razbuktavanja epidemije dolazi u vrijeme kada je na vidiku početak cijepljenja protiv covida-19. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti očekuje da bi jedno ili više cjepiva moglo biti dostupno do kraja godine.</p><p>Bivši američki predsjednici <strong>Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton</strong> izjavili su da su se spremni javno cijepiti protiv covida-19 kako bi na to potaknuli sugrađane. </p>