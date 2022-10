Biden skeptičan oko Putinovih izjava da ne kani koristiti nuklearno oružje u Ukrajini

Američki predsjednik Joe Biden izrazio je u četvrtak skepticizam oko izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina da nema namjeru upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini.

"Ako nema namjeru, zašto stalno govori o tome? Zašto govori o mogućnosti korištenja taktičkog nuklearnog oružja?. Bio je vrlo opasan u načinu na koji je tome pristupio", izjavio je Biden u razgovoru za televiziju NewsNation.

Putin je u govoru ranije u četvrtak odbacio tvrdnje da Rusija kani upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini, inzistirajući na tome da Rusija nije prijetila uporabom tog oružja već da je samo odgovorila na nuklearnu "ucjenu" zapadnih čelnika.

Putin i drugi ruski dužnosnici posljednjih su tjedana opetovano govorili da bi Rusija mogla upotrijebiti nuklearno oružje kako bi zaštitila svoj teritorijalni integritet, a te izjave su na Zapadu protumačene kao implicitne prijetnje da će se Rusija tim oružjem koristiti za obranu dijelova Ukrajine za koje tvrdi da ih je anektirala, podsjeća Reuters.

U intervjuu za CNN, glasnogovornik Bijele kuće za pitanja nacionalne sigurnosti John Kirby rekao je kako je moguće da Rusija razmatra korištenje tzv. "prljave bombe", a da onda za njenu uporabu okrivi Ukrajinu.

"Često krive druge za ono što sami rade ili se spremaju učiniti. Zato to moramo shvatiti ozbiljno", izjavio je Kirby, no i napomenuo da trenutno nisu uočeni nikakvi znakovi da Rusi planiraju upotrijebiti tu bombu ili da se za to pripremaju.

