Biden slavi 81. rođendan: Za mnoge je prestar, ali liječnici ga opisuju kao zdravog i snažnog

Koliko god se o tome šalio ili to pokušavao predstaviti kao znak svoje mudrosti, američki predsjednik Joe Biden, koji u ponedjeljak slavi svoj 81. rođendan, dobro zna da mu je dob ujedno i glavni hendikep godinu dana prije predsjedničkih izbora 2024.

Biden je u nedavnom govoru radnicima u automobilskoj industriji ismijao zabrinutost njegovom fizičkom spremom i mentalnom oštrinom.

Kad je netko za vrijeme njegovog govora pao, najprije je upitao: "Je li sve u redu?", a potom dodao: "Želim da novinari znaju da to nisam bio ja".

Oklada

Demokrat Biden već je najstariji predsjednik u američkoj povijesti, a osvoji li drugi mandat, što bi on želio, imat će 86 godina kad napusti Bijelu kuću.

Foto: KEVIN LAMARQUE

Prema svom posljednjem sistematskom pregledu u veljači, Biden je dobra zdravlja, no glasati za njega znači i kladiti se na to da će tako biti do kraja eventualnog drugog mandata.

Međutim, ankete pokazuju da takva oklada ne oduševljava Amerikance.

Nedavno istraživanje koje je u šest američkih saveznih država proveo institut Siena, a objavio New York Times, otkrilo je da 71 posto glasača smatra da je Biden prestar da bi bio predsjednik.

Svega 39 posto misli isto o bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, koji sa svojih 77 isto nije 'piletina'. Ipak, odnedavno se i mentalne sposobnosti republikanca, favorita u utrci za nominaciju svoje stranke, sve više dovode u pitanje.

Bivši glavni strateg demokrata David Axelrod je vidjevši rezultate ankete pozvao Bidena da se zapita "kandidira li se iz osobnog ili državnog interesa".

Foto: KEVIN LAMARQUE

Usredotočiti se na dob nije pošteno, smatra Stuart Jay Olshansky, koji na sveučilištu Illinois proučava dugovječnost.

"Starenje više nije isto kao i prije", rekao je Olshansky za AFP.

Kraće stepenice

"Veliki dijelovi stanovništva koji dožive svoje osmo desetljeće su u potpunosti sposobni biti predsjednikom ili raditi što god žele", dodao je.

Prije izbora 2020., Joe Biden je smanjio broj svojih putovanja zbog pandemije.

No, ovaj će put morati proputovati Ameriku dok preuzima sve veće predsjedničke odgovornosti.

Iako ga njegov liječnik opisuje kao "snažnog", nedvojbeno je da Bidenov izgled odgovora njegovoj dobi. Hod mu je veoma ukočen, glas često slabašan te ga je teško čuti, a govor mu je inače bio nerazgovijetan.

Foto: KEVIN LAMARQUE

Biden sada u predsjednički zrakoplov Air Force One ulazi kraćim stubištem, umjesto nestabilnijim, ali većim stepenicama, koje mu omogućuju da pozira pri vrhu.

Supersenior

"Čini se da je mnogo ljudi usredotočeno na moju dob. Razumijem, vjerujte mi", rekao je predsjednik u rujnu na sastanku s donatorima Demokratske stranke.

U više navrata je u šali izjavio da ima 800 godina. Na sastanku s 37-godišnjim čileanskim predsjednikom Gabrielom Boricem, Biden se našalio: "Moj jedini problem s vama jest što ste premladi".

Foto: JONATHAN ERNST

No, također redovito tvrdi da mu je dob jamac "mudrosti" za pitanja američkog političkog života i previranja u svijetu.

Zbog genetskih razloga, Biden i Trump su vjerojatno takozvani "superseniori", što je termin koji istraživači koriste kako bi opisali ljude koji ostaju sposobni u veoma poznoj dobi, vjeruje Olshansky.

On tvrdi da je otkrio da za američke predsjednike "biološko vrijeme prolazi sporije" nego za ostatak stanovništva.