Biden: Trump misli da će doći do krvoprolića ako izgubi izbore...

Predsjednik Joe Biden rekao je u srijedu da nije uvjeren u miran prijenos vlasti u Sjedinjenim Državama ako republikanac Donald Trump izgubi na predsjedničkim izborima 5. studenoga.

- Ako Trump izgubi, uopće nisam siguran - rekao je Biden u intervjuu za CBS News na pitanje misli li da će nakon glasovanja doći do mirnog prijenosa vlasti.

- On misli ono što kaže. Ne shvaćamo ga ozbiljno. On to misli. Sve te stvari... 'ako izgubimo, došlo bi do krvoprolića' - dodao je Biden.

Tijekom predizbornog nastupa u ožujku u Ohiju, Trump je upozorio na "krvoproliće" ako ne pobijedi na izborima. U to vrijeme Trump je raspravljao o potrebi zaštite američke automobilske industrije od prekomorske konkurencije, a Trump je kasnije rekao da je mislio na automobilsku industriju kada je upotrijebio taj izraz.

Trump je lažno tvrdio da je pobijedio na izborima 2020. protiv Bidena i bio je kazneno optužen u Washingtonu i Georgiji za nezakonit pokušaj poništavanja rezultata.

Biden je odustao od kampanje prošlog mjeseca nakon što su ga kolege demokrati pozvali da se povuče nakon lošeg nastupa u debati protiv Trumpa koji je pokrenuo pitanja o godinama i zdravlju demokratskog predsjednika.

Bidenova potpredsjednica, Kamala Harris, od tada je osvojila demokratsku nominaciju i natječe se protiv Trumpa.