Američki predsjednik Joe Biden u petak je rekao da je svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu poručio kako će eventualna ruska invazija na Ukrajinu rezultirati sankcijama i pojačanom prisutnošću SAD-a u Europi.

Biden i Putin su razmijenili mišljenja i upozorenja o Ukrajini u 50-minutnom pozivu u četvrtak.

"Jasno sam dao do znanja predsjedniku Putinu da će, povuče li još neke poteze, uđe li u Ukrajinu, dobiti stroge sankcije. Pojačat ćemo svoju prisutnost u Europi, u suradnji sa svojim saveznicima iz NATO-a i za to će Rusi platiti visoku cijenu”, rekao je Biden novinarima po izlasku iz restorana u gradu Wilmingtonu u saveznoj državi Delaware.

Biden je rekao da se Putin složio u pogledu održavanja "triju velikih konferencija" na kojima će idući mjesec sudjelovati visoki dužnosnici, što bi trebalo pridonijeti pronalasku rješenja. Kazao je i da od tih pregovora očekuje napredak.

Na pitanje može li Moskva očekivati sankcije ako na granici zadrži svoje vojne snage, Biden je odgovorio: "Neću pregovarati ovdje u javnosti, no jasno smo dali do znanja da on (Putin) ne može, ističem - ne može, krenuti na Ukrajinu."

Biden će u nedjelju razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, izvijestio je ranije u petak dužnosnik Bijele kuće.

Američki će predsjednik ponovno potvrditi potporu Sjedinjenih Država Ukrajini, razgovarat će o jačanju ruskih vojnih snaga te će razmotriti pripreme diplomatskih napora s ciljem smirivanja situacije u regiji, rekao je isti dužnosnik.

Razgovor između Bidena i Putina utro je put angažmanu između dviju zemalja na nižoj razini, a to uključuje američko-ruski sastanak o sigurnosti 9. i 10. siječnja, nakon čega 12. siječnja slijedi sastanak između Rusije i NATO-a te 13. siječnja proširena konferencija u kojoj će sudjelovati Moskva, Washington i europske zemlje.