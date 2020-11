'Bidena čeka puno posla, a sanacija će trajati godinama'

Biden će uvoditi političke kodekse, popraviti odnose sa saveznicima, ali i vratiti smjernice o pravima transrodnih učenika

<p>Bidan Biden, rekli bi Dalmatinci. Pred novim američkim predsjednikom - čiji je mandat teoretski još upitan - stajat će najteži posao. Odlazeći lider je - čuli smo u filmu “Svijet po Trumpu” - napravio toliko štete da će za njezinu sanaciju trebati četiri puta više vremena, dakle nekih 20 godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>U prvom redu, na neviđen je način srozao ugled SAD-a. Donald Trump je izgledao kao kombinacija Željka Keruma, Zdravka Mamića i Milana Bandića, a američke predsjednike nismo naučili gledati u tom formatu. Poticao je sistemski rasizam, negirao pandemiju, rezao poreze bogatima, ukinuo zdravstvenu zaštitu milijunima... Biden mora mnogo toga popraviti.</p><p>Na unutarnjem planu Bidenova je agenda jasna. Prvo ide borba protiv COVID-19, možda i s pokušajem da se maske nametnu kao obaveza na saveznoj razini. Potom će ići cijepljenje. Uz to ide borba za ekonomski oporavak. No globalno, za vrat im puše Kina, koju neće pobijediti tako lako.</p><p>Joe Biden će promovirati novi etički kodeks za političare, koji će zabraniti političarima u izvršnoj vlasti primanje darova od lobista. Na vanjskopolitičkom planu Joe Biden je obećao da će prvog dana pokušati uvjeriti američke saveznike “da smo se vratili i možete ponovno računati na nas”, a planira se povratak u međunarodni dogovor o klimi. Biden će povući i potez koji će razjariti konzervativce i u Americi, i u Hrvatskoj, i u ostatku svijeta.</p><p>U svibnju 2016. godine Obamin odjel za obrazovanje izdao je smjernice koje su zahtijevale od svih javnih škola proširenje zaštite na transrodne učenike, što je uključivalo i omogućavanje njihova pristupa kupaonicama i svlačionicama te sudjelovanje u sportovima. Trump i njegova tajnica za obrazovanje Betsy DeVos odmah su opozvali te smjernice.</p><p>Biden je obećao obnoviti tu zaštitu prvog dana mandata i uputiti svoj odjel za obrazovanje da “snažno istražuje kršenja građanskih prava transrodnih učenika”. Biden je ambiciozan, ali ništa drugo mu i ne preostaje. Donald Trump kao predsjednik je bio nedostupan sudovima, koji će sad, kad ostane bez imuniteta, imati dosta posla s njim.</p><p>Dužan je oko 400 milijuna dolara. Dugove mu je obično pokrivao otac ili neka “nevidljiva ruka” preko Deutsche bank (sumnjalo se na Moskvu), ali vjerojatnost da netko ubaci tolike milijune u čovjeka vrlo upitne budućnosti nije osobita. Osim ako ne dokaže da politički nije mrtav, a to bi dokazivanje Bidenu moglo priuštiti mnoge nevolje.</p>