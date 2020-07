BiH dobila hitni kredit MMF-a, ali političari se nikako ne mogu dogovoriti kako ga raspodjeliti

Veći dio kredita koji je Međunarodni monetrani fond (MMF) odobrio BiH za hitno otklanjanje posljedica pandemije covida-19 i dalje je neiskorišten jer se političari ne mogu dogovoriti kako ta sredstva raspodijeliti

<p>"Kada smo doznačili novce u travnju razumjeli smo da su oni hitno potrebni i da će se odmah uporabiti a nakon toga smo imali dugo razdoblje kada su novci ležali u Središnjoj banci banci sve dok konačno nisu bili raspodijeljeni entitetima", kazao je<strong> Andrew Jewell </strong>za banjolučke "Nezavisne novine".</p><p>Sada novci u Federaciji BiH 'sjede' na računu te i dalje nisu isporučeni.</p><p>"Zaista smo razočarani", dodao je.</p><p>Jewell kaže da to šalje vrlo lošu sliku o BiH kao državi koja traži hitnu pomoć, a potom je mjesecima ne koristi pri čemu najviše trpe oni koji su krizom najviše pogođeni.</p><p>"Razumijemo da je BiH komplicirana zemlja, ali isto tako razumijemo da su potrebe građana velike", istaknuo je Jewell.</p><p>Upravni odbor MMF-a je tijekom proljeća prihvatio zahtjev BiH da joj se pomogne u suočavanju sa zdravstvenim i gospodarskim posljedicama krize odobrivši joj povoljni kredit od 330 milijuna eura.</p><p>Korisnici kredita su dva entiteta i distrikt Brčko s tim da Federacija BiH polovicu od 61,5 posto ukupnog iznosa koji joj pripada distribuira na deset županija temeljem broja stanovnika koji u njima žive.</p><p>MMF je cjelokupni iznos uplatio u travnju na račun Središnje banke BiH no nakon toga trebala su gotovo dva mjeseca da Vijeće ministara donese odluku o aktiviranju tih sredstava jer se HDZ BiH i Stranka demokratske akcije (SDA) nisu mogle dogovoriti kako će u konačnici biti definiran pravni status županija kao korisnika kredita.</p><p>U pozadini je stajao stari hrvatsko-bošnjački prijepor o tome gdje su stvarne poluge vlasti u BiH i tko ima stvarnu moć, pri čemu HDZ BiH inzistira na važnosti uloge županija dok SDA promovira koncept centralističke vlasti.</p><p>Nakon intervencija veleposlanstva SAD i Delegacije EU u BiH početkom lipnja kredit je ipak aktiviran odlukom koju je Vijeće ministara tada donijelo i činilo se da je problem riješen no Jewell sada otkriva kako je to samo djelomice slučaj jer je Republika Srpska svojih 37,5 posto iznosa iz tog kredita preuzela i počela koristiti a u Federaciji je sve i dalje blokirano.</p><p>MMF je ranije procijenio kako će godišnji pad BDP-a u BiH zbog koronakrize biti oko pet posto, no Jewell smatra da su to bile preoptimistične prognoze i da se mogu očekivati teže posljedice.</p><p>To će biti važan element u predstojećim pregovorima BiH s MMF-om o novom stand-by aranžmanu koji se očekuju potkraj godine.</p>