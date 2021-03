Kako do prije nekoliko mjeseci nitko u Bosni i Hercegovini nije znao objasniti zašto se i kako popravila situacija s koronavirusom, sada nitko ne zna zašto se i kako naglo pogoršala.

Pomoćnik ministra zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez rekao je kako je epidemiološka situacija "izuzetno loša", te da BiH svega nekoliko dana dijeli od mogućeg "lockdowna".

- Izuzetno je loša epidemiološka situacija i nadam se da neće otići u smjeru jednog lošeg scenarija kakav smo imali na početku korone u nekim europskim zemljama, rekao je Čerkez gostujući u Dnevniku FTV-a.

Veliko žarište u Sarajevu

- Kapaciteti su već sada puni, broj zaraženih raste, sve to treba primiti, a mnogi slučajevi na naplatu dolaze tek za dva do tri tjedna. Ako nastavimo ovako i ako ne presiječemo s vrlo restriktivnim mjerama sigurno je da možemo doći u taj scenarij, kazao je Čerkez najavljujući kako bi te restriktivne mjere trebale donositi županije.

- Donijeli smo mjere koje još važe od vala u studenom, dakle koje su zaustavile širenje u studenom i koje su bile jako učinkovite. Ne smatramo da bi na to mi trebali donositi dodatne mjere jer situacija u cijeloj BiH nije identična. Od županije do županije je različita. U ovom trenutku imamo jedno veliko žarište u Sarajevu i to je najveće žarište. U zadnjih sedam dana preko 2.000 ljudi je oboljelo, imamo jako visoku incidenciju, preko 460.

Moram reći da je tu i Hercegovačko-neretvanska županija krenula isto visoko. Mislim da je situacija jako loša i u Zeničko-dobojskoj i Tuzlanskoj županiji. Analizirajući situaciju vidimo da se broj ljudi u bolnicama brzo puni što znači da potencijalno nema dovoljno testiranja. Uvijek sam govorio da nije testiranje samo relevantno da znate da li imate porast ili ne. Ključna stvar je punjenje bolnica i to je najvažnija stvar, ti resursi su najbitniji da možemo računati na uspjeh, poručuje Čerkez uz dodatak kako ''kapaciteti nisu bolnički kreveti''.

- Nama ne trebaju kreveti za covid. Trebamo imati respiratore, ali važnije je da imate centralni kisik i ljude koji će raditi u bolnici. Mi imamo vrlo limitiran kadar. Ono što smo mi uradili u ovoj godini, vjerujte da se mnogi vani čude. Znam da je kod nas mnogim teško priznati uspjeh ali mi smo jedina zemlja sa jednim lockdownom.

Mi smo imali neke srednje mjere, zavisno od situacije smo dodavali neke nove. Situacija je sada vrlo ozbiljna i moramo ići sa restriktivnim mjerama. Smatram da moramo ići sa izuzetno restriktivnim mjerama, kazao ej čerkez osvrćući se i na ekonomski problem u slučaju locdowna.

Zakazala nabavka cjepiva

- Na prvom mjestu je zdravlje, bez dvojbe. U cijelom svijetu se pokazalo da je zdravlje na prvom mjestu. Naravno, govorim da smo mi posebno zaduženi za taj segment i mi nosimo i odgovornost. Ne nosimo odgovornost samo činjenjem i donošenjem mjera, nego je naša odgovornosti ne činjenje mjera. Zakonski je to krivično djelo, ako ne činite ono što treba da činite. Imamo probleme ekonomske prirode kod ljudi ako zatvaramo primjerice ugostiteljstvo. Ali to pitanje treba biti adresirano na Vlade koje trebaju donositi mjere ekonomske podrške i drugo. Mi kao zdravstvo moramo misliti na zdravlje, ali smo jako mislili i na to, kazao je Čerkez i potvrdio kako je u BiH jako zakazala nabavka cjepiva.

- Jedini tko nosi pravni međunarodni subjektivitet to je država BiH i ona je trebala učiniti dodatne napore. Nemojmo se zavaravati da nabavka cjepiva znači odmah prestanak ovoga svega. I kad se primi cjepivo postoji mogućnost zaraze i daljeg širenja, ali su simptomi blaži. Mislim da ćemo do kraja godine dobiti doze naručene putem Covaxa, zaključio je Čerkez.