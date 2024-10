BiH: Pruga do Ploča mjesecima će biti izvan funkcije. Poznato je i kolika će biti konačna šteta

Ploče će vjerojatno mjesecima biti bez željezničke veze sa svijetom jer je stupanj oštećenja pruge koja preko BiH vodi ka toj hrvatskoj luci iznimno velik, kazao je u subotu predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, dodajući da je većinu ljudskih žrtava uslijed poplava prouzročio kamenolom sumnjiva statusa.

On je novinarima u Sarajevu kazao kako je entitetska vlada dobila informaciju uprave Željeznica FBiH o oštećenjima na jedinoj pruzi koja vodi ka Pločama a iz toga proistječe kako će biti potrebni mjeseci za saniranje oštećenja što su ih prouzročile bujične poplave u noći s četvrtka na petak.

"Dnevna šteta koju će zbog toga pretrpjeti ŽFBiH veća je od 280 tisuća konvertibilnih maraka (143 tisuće eura)", kazao je.

Ključna luka

Luka Ploče ključna je opskrbu brojnih industrijskih pogona u BiH uključujući tu naftu a najveći dio sirovina i roba koje se tamo dopremaju brodovima dalje se transportiraju upravo željeznicom.

Kod mjesta Ostrožac u blizini Jablanice, gradića na sjeveru Hercegovine koji je najteže nastradao u poplavama, klizište je odnijelo cijeli nasip na kojemu su bile položene tračnice pa su one sada ostale visjeti u zraku.

Stručnjaci su predložili da se sada na tom mjestu izgradi most ili pak podigne novi nasip s propustima za vodu kakav je bio i ranije no za svako od tih rješenja potrebno je vrijeme pa će sanacija potrajati a željezničkog prometa ka Pločama do tada neće biti.

"Mi smo tražili da to (sanacija) bude u što kraćem roku", bilo je jedino što je mogao kazati Nikšić.

Odgovarajući na pitanja novinara kazao je kako je sada nemoguće procijeniti razmjere ukupne materijalne štete što su je prouzročile poplave ali je izvjesno kako je ona "ogromna".

Ogromni komadi stijena

Najvećim gubitkom ipak smatra izgubljene ljudske živote. Do subote popodne potvrđena je smrt 16 osoba od kojih je 13 pronađeno u ruševinama kuća u selu Donja Jablanica gdje su katastrofu prouzročile gomile kamenja i zemlje što ih je pokrenula vodena masa.

Ogromni komadi stijena su se sručili iz kamenoloma koji se nalazi iznad kuća a mediji uporno upozoravaju kako se mora utvrditi tko je tim kamenolomom upravljao i jesu li postojala dopuštenja za njegovo otvaranje i rad. Nikšić je kazao kako je to posao za istražna i pravosudna tijela dodajući kako postoje različite informacije o statusu kamenoloma koje sada valja provjeriti no jasno je kako je već samo njegovo postojanje uzročnik tragedije.

"U Donjoj Jablanici ne bi bilo žrtava da nije bilo kamenoloma", kazao je.

Dopuštenja za rad kamenolom je morao dobiti od vlasti Hercegovačko-neretvanske županije a postoje podaci samo o tome da je 2001. godine formirana tvrtka za eksploataciju kamena u Donjoj Jablanici no ona nakon toga nije tražila niti dobila nikakve suglasnosti, pojasnio je federalni premijer.