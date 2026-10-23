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PREKID VATRE OD 29. 10

Bijela kuća se hvali: Melania je dogovorila prekid vatre između Rusije i Ukrajine u Oleškiju

Piše HINA,
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Bijela kuća se hvali: Melania je dogovorila prekid vatre između Rusije i Ukrajine u Oleškiju
Foto: Umit Bektas
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Situacija u Oleškiju je očajna. Oleški je grad na prvoj crti bojišnice, na rubu katastrofe. Preostalo stanovništvo Oleškija uglavnom čine starije osobe kojima su hitno potrebni liječnička pomoć, lijekovi, hrana i pitka voda”, izjavila je Melania Trump u priopćenju

Prva dama SAD-a Melania Trump uspjela je ishoditi dogovor o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine u gradu Oleškiju, koji je pod ruskom kontrolom. Prekid vatre trebao bi stupiti na snagu 29. listopada, objavila je Bijela kuća u petak.

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Oleški VIDEO
Oleški | Video: Reuters

Stanovnici toga grada na jugu Ukrajine, koji su ruske snage okupirale u veljači 2022. godine, izvijestili su o sve većoj nestašici hrane.

„Obje su se zemlje složile da će privremeno obustaviti sve vojne aktivnosti u Oleškiju kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila sigurnim koridorom”, navodi se u priopćenju Bijele kuće.

Melania Trump aktivno se zalaže za povratak ukrajinske djece koju je Rusija otela tijekom rata i njihovo ponovno spajanje s obiteljima.

„Situacija u Oleškiju je očajna. Oleški je grad na prvoj crti bojišnice, na rubu katastrofe. Preostalo stanovništvo Oleškija uglavnom čine starije osobe kojima su hitno potrebni liječnička pomoć, lijekovi, hrana i pitka voda”, izjavila je Melania Trump u priopćenju Bijele kuće.

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Komentari 3
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