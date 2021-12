Neki dijelovi Hrvatske su se na Štefanje probudili pod snijegom, a prema podacima DHMZ-a snijeg pada na sjeveru Hrvatske, u Međimurju te nešto manje u gorskim predjelima. Jutros snijeg i dalje lagano pada u Krapini, Varaždinu, Trakošćanu... Dosad ga je najviše palo u Međimurju, dok je u Zagrebu susnježica.

DHMZ najavljuje da je snijeg moguć danas u večernjim satima i sutra ujutro.

Vrijeme danas

Nestabilan vlažan zrak s Atalantika prodire nad europsko kopno i spušta se prema Sredozemnom moru. Nad Genovskim zaljevom razvija se plitka ciklona. Razmjerno toplo Jadransko more s površinskom temperaturom od 13 do 16C pogoduje ciklogenezi te se plitka ciklona razvija i nad sjevernom Jadranom. Ciklona se spušta po osi Jadrana prema jugoistoku. Na prednjoj strani ciklone oblačno je s kišom i puše jugo. Stražnja strana ciklone povezana je s porastom tlaka zraka usljed pritjecanja hladnog “teškog” zraka sa sjevera i vjetrovima istočnog i sjevernog smjera.

U protekla 24 sata na Kvarneru i u Gorskom Kotaru palo je od 40 do 90 litara kiše na četvorni metar. U ostatku zemlje palo je oko 20 litara kiše na četvorni metar, javlja N1.

Jutarnje temperature su u unutrašnjosti od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12ºC. Poslijepodnevne temperature zraka u unutrašnjosti bit će na razini jutarnjih i malo hladnije prognoziramo od -1 do 4C. Na sjevernom Jadranu uz slabu buru temperature zraka oko 10, a na srednjem i južnom uz kišu i jugo od 10 do 14 stupnjeva.

Vrijeme će biti oblačno i kišovito. Pad temperature u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu na kojem će zapuhati bura. Na srednjem i južnom Jadranu još će pod utjecajem plitke ciklone koja se premješta Jadranom puhati jugo, oštro i lebić. Uz pad temperature zraka u planinskim predjelima Gorskog Kotara i sjeverozapadne unutrašnjosti kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.

U ponedjeljak oblačno s kišom uglavnom u istočnim krajevima a na Jadranu slaba bura i sjeverozapadnjak. U utorak promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima na Jadranu kiša.U srijeda promjenljivo oblačno i malo toplije.

Četvrtak promjenljivo oblačno mjestimice moguća slaba kiša uglavnom u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti.

Petak pretežno vedro temperatura u porastu, moguća jutarnja magla u unutrašnjosti.