Treba mu oko dvije minute da pobijedi protivnika, no danas se ne\u0107e boriti. Njega \u010deka sljede\u0107a borba u Imotskom.

- On \u0107e u Imotskom braniti boje Hrvatske. Tu u areni u Dicmu \u0107e ga ljudi mo\u0107i samo vidjeti, ima osam borbi i osam pobjeda. Protivnike rje\u0161ava u dvi minute. Drugi se bore po 15, 20 minuta. O njemu brine \u010detvero ljudi. Tu je moj prijatelj Nikola Brali\u0107 zvani Relac iz Dicma, to je najja\u010di trener u Hrvatskoj, ima odri\u0161ene ruke \u0161to se ti\u010de tog bika. Najja\u010di je jer ima sve pobjede, jo\u0161 nije izgubija. Tu je i drugi trener Zvone Brali\u0107 zvani Zve Zve, tre\u0107i Ivan Zeba Zebi\u0107 zvani Zebi, on je fizioterapeut, a Brane Brali\u0107 zvani Bre Bre zadu\u017een je za njegu i higijenu. Svaki dan gone bika po deset kilometara. Deklasirat \u0107e Rigamenda iz Imotskog za dvi minute, garantiram - uvjeren je Jakov.

Ukupno imaju jo\u0161 \u010detiri bika - Peronju, Brizana, Zlatka i Ampera. Bra\u0107a Kokan od malih se nogu bave bikovima i koridom.\u00a0

\u00a0