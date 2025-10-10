Obavijesti

NIZ OPTUŽBI

Bila je jedna od najomraženijih čelnica na svijetu: Kongres je smijenio predsjednicu Perua
Peruanski Kongres jednoglasno je u petak izglasao smjenu predsjednice Dine Boluarte s dužnosti na kasnonoćnoj sjednici održanoj nekoliko sati nakon što su politički blokovi iz cijelog spektra pozvali na njezinu smjenu

Gomila uglavnom mladih ljudi okupila se ispred zgrade Kongresa, mnogi su mahali peruanskom zastavom, dok se održavalo glasanje za smjenu Boluarte, jedne od najnepopularnijih svjetskih čelnica. Zastupnici iz cijelog političkog spektra sat vremena ranije glasali su za njezin opoziv zbog "moralne nesposobnosti" i pozvali su je da se iste noći brani pred Kongresom.

Ona se nije pojavila, a zastupnici su imali dovoljno glasova za nastavak brzog postupka opoziva.

Boluarte, 63, duboko je omražena, s ocjenama odobravanja između 2 i 4 posto, nakon optužbi da je nezakonito profitirala od svoje dužnosti i da je odgovorna za smrtonosne obračune s prosvjedima u korist svog prethodnika.

Ona odbacuje sve optužbe.

Njezina smjena posljednja je u nizu u toj andskoj naciji, koja je od 2018. imala šest predsjednika. Tri bivša čelnika trenutno su iza rešetaka.

PROTIV NJE OTVORILI ISTRAGU Predsjednica Perua javno se ispričala zbog desetaka ubijenih u prosvjedima diljem zemlja
Predsjednica Perua javno se ispričala zbog desetaka ubijenih u prosvjedima diljem zemlja

Gomila se okupila i ispred ekvadorskog veleposlanstva, mnogi su plesali i slavili, jer su ljudi očekivali da će predsjednica tražiti azil u susjednoj zemlji.

Ranije u četvrtak, glasanje o četiri prijedloga za smjenu Boluarte prikupilo je između 108 i 115 glasova - više nego dvostruko više od 52 glasa koji su bili potrebni za nastavak rasprave. Za njezin opoziv bilo je potrebno najmanje 87 glasova.

Zastupnici su zatim sat vremena kasnije glasali za pozivanje predsjednice da se brani pred Kongresom, ali se ona nikada nije pojavila i ubrzo nakon ponoći glasali su za njezino smjenjivanje.

