'Bile su aktivne, a jahte i gliseri godinama na njih bacaju sidra'

Iako izvana izgledaju kao da su propale, mina je ispravna i još aktivna. Ako bi se aktivirala, mogla bi potopiti i veći brod, objasnio je Velimir Vrzić, koji je pronašao mine i obavijestio nadležne institucije

<p>Nevjerojatno. Dvije mine u jednom uronu. Nastavio sam dalje s ronjenjem i razmišljam da godinama manje jahte i gliseri bacaju sidro doslovno na minu. Rekao nam je to <strong>Velimir Vrzić</strong>, podvodni istraživač iz Rijeke, koji je zaronio na otoku Pagu i pronašao čak dvije protubrodske mine iz 2. svjetskog rata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Spektakularn pronalazak mina na Pagu</strong></p><p>- Prije nekoliko dana od prijatelja Petra Smojvera, jedriličara, zaprimio sam upit vezan za primjećivanje čudnog predmeta u manjoj uvali na otoku Pagu. Bio sam u blizini pa sam se uputio na poziciju i imao što vidjeti. Nakon prijeđenih dva kilometra ispod mora s podvodnim skuterom prema uvali, na dubini od pet metara našao sam metalni predmet koji oblikom i izgledom podsjeća na njemačku protubrodsku minu. Zabilježio sam poziciju i nastavio dalje. Nakon prijeđenog još jednog kilometra, ulaskom u uvalu, našao sam i drugu minu - rekao je Vrzić, koji je naglasio da su mine još aktivne. </p><p>- Iako izvana izgledaju kao da su propale, mina je ispravna i još aktivna. Ako bi se aktivirala, mogla bi potopiti i veći brod - objasnio je Vrzić, koji je obavijestio nadležne institucije.</p><p>- Nije me bilo strah, nije prvi put da se suočavam s ovakvim stvarima, a i bivši sam radnik MUP-a. Znao sam da su se njemačke snage tijekom 2. svjetskog rata u nedostatku avijacije i mornarice krajem rata oslanjale na operacije polaganjem protubrodskih mina na prilazima svih važnih luka i da se spominjao broj od oko 6000 morskih mina - rekao je Vrzić. </p><p>Navodi kako je sad najteže roniocima MUP-a.</p><p>- Ono čega se užasavam je to što će ronioci-specijalci MUP-a koji će, dok se svi mi budemo kupali i uživali u moru, proživljavati dramu nastojeći svima nama osigurati miran san uklanjajući podvodne mine stare 70 godina koje u sebi sadrže od 70 do 500 kilograma TNT-a. i jednostavno ne smiju pogriješiti. To su istinski heroji - zaključuje Vrzić. </p><p>Iz PU ličko-senjske su nam kratko rekli da je postupanje u tijeku.</p><p>- Kako nemamo ronioce, sve smo proslijedili MUP-u, od kojih još nismo dobili povratne informacije o uklanjanju mina iz mora - rekli su iz policije. </p>