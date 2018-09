'Bilo je kao u Raljama': Morski pas ubio mladića (26) u SAD-u

Dok je surfao na dasci, Arthura Medicija (26) u subotu je napao i ubio morski pas kod plaže Newcomb u Cape Codu. Bio je to prvi smrtonosni napad morskog psa u Massachusettsu u više od 80 godina.

Iz policije su preko Facebooka izvijestili kako je mladić oko podne stradao od ugriza, vjeruje se morskog psa.

Bio je bez svijesti kad su ga prijatelji izvukli iz vode i imao je teške ozljede na nogama. Pokušavali su ga i reanimirati i povezati mu rane.

Pretty sad day at the beach today. Amazing effort by everyone who jumped into action to help this young man out. Prayers to him and his family #wellfleet #newcombhollow #sharkattack pic.twitter.com/RJIg4uePSn