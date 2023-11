'Bilo je slučajeva trovanja pićem i u ožujku i svibnju. Zašto se o tome šutjelo mjesecima?'

Bilo je slučajeva trovanja pićima u ožujku i svibnju, a to tome se šuti, rekao je šef Ceha ugostitelja Franz Letica. Kada je u pitanju slučaj iz svibnja je, kao što se u pisalo, riječ je o Stanku Lakoviću iz Pule, koji je u Rijeci nakon konzumiranja pića Römerquelle u jednom lokalu završio s ozljedama jednjaka. O slučaju iz ožujka ispričao mu je kolega, ali što je gost pio u kafiću nisu ulazili u rasprave. Navedeni slučajevi iz ožujka i svibnja, ali i ovi posljednji nastavlja zabrinuli su ugostitelje diljem zemlje, kojih im se svakodnevno javljaju.

- Ugostiteljima je prodaja pića kruh. Nitko ne želi svoju egzistenciju dovesti u pitanje radi nekog proizvođača pića - kazao je Letica ističući da su zbog situacije ugostitelji masovno odlučili vraćati Coca-colu i Römerquelle.

Šef Ceha ugostitelja smatra da je kompanija trebala izaći u javnost s informacija i iz mjera predostrožnosti navesti da se pića ne konzumiraju dok se cijela situacija ne rasvijetli.

- To bi bilo profesionalno ponašanje kojim bi upozorili potrošače i dali im do znanja da misle na njih. Budući da je slučaj iz svibnja pio mineralnu vodu Römerquelle to znači da kompanija o svemu šuti već par mjeseci - kazao je Letica.

Ne može vjerovati da se ovo događa kod nas, a boce su kod njega spremne za povrat proizvođaču.

- Više nitko ne naručuje te proizvode, nama oni neće trebati do daljnjega dok kompanija ne vrati povjerenje kupaca - kazao je.

Prokomentirao je i izjavu ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kako je moguće da je riječ o sabotaži.

- Ako je sabotaža, to je onda oblik terorizma - stava je Letica

Pita se nalazimo li se onda na nekom novom ratnom polju.

- Što se ovo dešava? Stvarno ne znam - zaključio je Letica.