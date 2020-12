'Bio je bez svijesti, reanimirali smo ga. Nakon dvije, tri minute zatreptao je i stisnuo mi ruku'

Mate Durdov (55) iz Splita, zapovjednik katamarana Novalja koji vozi rutu po zadarskom akvatoriju, spasio je svog putnika. Kaže nam da je to bio ljepši osjećaj nego da je dobio Eurojackpot

<p>Baš smo bili pristali u Zadar i namjeravali smo spustiti skale za iskrcaj kad je na zapovjedni most uletio konobar vičući " Brzo, brzo barba, stariji čovjek ne diše, u nesvjesti je!". Trčeći dolje, uspio sam nazvati 112 i hitnu. Čovjek je imao zatvorene oči, bio je u nesvjesti, supruga mu je vrištala od straha, sin ga je držao u rukama i vikao "Upomoć umire mi otac!", panika se širila i nije bilo ugodno, kazuje nam to <strong>Mate Durdov</strong> (55), zapovjednik katamarana Novalja koji plovi na ruti Zadar – Molat – Brgulje - Zapuntel – Ist.</p><p>Svi su se prepali jer su tek kad je trebalo izaći s katamarana shvatili da putnik ne spava nego ne ustaje jer je bez svijesti.</p><p>- Kormilar i ja polegli smo ga na pod, on mu je upuhivao zrak , zabacili smo mu glavu da se otvore dišni putevi, a ja sam radio reanimaciju pritiskajući prsni koš. Izgledalo je kao da traje cijelu vječnost, a potrajalo je svega dvije-tri minute dok nije zatreptao i stisnuo mi ruku. Bio je to ljepši osjećaj nego da sam dobio Eurojackpot, bio sam presretan! Cijelo vrijeme u glavi bilo da je to mogao biti moj otac - kazao nam je hrabri kapetan iz Splita.</p><h2 dir="ltr">'To nam je dužnost, za to smo odgajani i učeni'</h2><p>Znao je što radi jer je posada Jadrolinije obučena da u svakom trenutku znaju pružiti osnovnu medicinsku skrb te sustavno ulažu u edukaciju djelatnika, kako su nam potvrdili u tom brodoprijevozniku.</p><p>- Posada ima položenu prvu pomoć, a zapovjednik i časnici još i medicinsku skrb. Ekipa hitne pomoći došla je jako brzo, sve pohvale, za sedam minuta! Laknulo mi je jer sam se bojao da se čovjek ne počne gubiti i kako bi se mi snašli jer ipak smo svi bili pomalo u šoku. U tom trenutku nitko sretniji od mene! Čovjek je u međuvremenu izašao iz bolnice i došli su se zahvaliti iako ja u tom činu ne vidim ništa posebno jer nam je to dužnost, za to smo odgajani i učeni - kaže zapovjednik katamarana koji vozi rutu po zadarskom akvatoriju, ali i po gotovo cijelom Jadranu jer su ekipa koja mijenja posade čiji su brodovi na godišnjem remontu.</p><p>Zapovjednik je inače strastveni motorist, " ludi bajker" kako sam sebe naziva u šali, a šale mu nisu strane pa ih zna izvesti pred sam ukrcaj, za zabavu posadi i putnicima.</p><p>Duge, čupave kovrčave kose koju na bajku često mrse vjetrovi, ne liči na tipičnog kapetana Jadrolinije.</p><p>- Iskrcam se ispred broda s motora pa onako čupav žicam dvije kune, kažem da mi fali za kartu. Posada odmah prihvati igru pa se zezamo dok putnici ne krenu navijati da me puste na brod ili se netko ne javi da će mi platiti kartu. Bude urnebes kad shvate da su je htjeli kupiti zapovjedniku- smije se kapetan i član moto kluba Uspomene u kojem su većina članova kapetani i pomorci.</p>