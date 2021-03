Mirko Kramarić zasigurno je jedan od najvitalnijih hrvatskih 74-godišnjaka. Svakodnevno šeta tri sata. Rola i kupa se u moru. I usred zime.

U Primoštenu, gdje živi već godinama, u početku su se čudili, nisu baš navikli da se netko kupa u moru i po buri i po jugu, s temperaturom mora ispod 15 stupnjeva. Ali kako je vrijeme protjecalo, i domaći su se navikli, pa svi već poznaju njegove male “rituale”, poput onoga da se za Božić odjene u Djeda Mraza i dijeli darove djeci iz siromašnih primoštenskih obitelji.

No malo tko zna njegovu životnu priču, obilježenu bogatim i luksuznim društvenim životom, ali i osobnom obiteljskom tragedijom u kojoj je, nažalost, izgubio kćer.

Naime, Mirko Kramarić bio je ‘90-ih jedan od najpoznatijih ljudi u Hrvatskoj, prvi vlasnik kultnog zagrebačkoga kluba The Best. A tamo su tada dolazila sva viđenija lica hrvatskog javnog života, od predsjednika Tuđmana do slavnih sportaša i glazbenika.

Najburniji životni period uslijedio je nakon otvaranja Besta, Već je i samo otvorenje bilo spektakularno jer je među mnogobrojnim gostima bio i Franjo Tuđman s obitelji, i to desetak dana nakon što je dobio izbore na prvom Saboru HDZ-a.

- Tu večer sviralo je Prljavo kazalište, a u ponoć su zapjevali ‘Ružu hrvatsku’. Slavili smo zajedno, sjećam se da smo pili šampanjac, ali i da se te večeri popio ‘kamion’ viskija...

Uslijedile su zlatne godine Besta, u koji su dolazili svi koji su tad nešto značili u društvenom životu. Za Božić je uvijek svirao Magazin, a za novu Prljavo kazalište.

- Jednom me je Mišo došao pitati za gažu, i ja ga pitam:

‘Dobro, Mišo, a koliko tražiš?’. Kaže on: ‘U Saloonu me plaćaju 1500 maraka’. A ja mu velim: ‘Ma daj, Mišo, nema šanse. Pa ti si zvijezda, dobit ćeš 5000 maraka’. I održi Mišo koncert, sjećam se da smo te večeri imali 50.000 maraka prometa.

Jednom je došao i Thompson, i to s ratišta: - Dođe on onakav s fronte, tad još bez pola zubi, i kaže mi da bi pjevao u The Bestu. Ja kažem: ‘Dobro, a što ćeš pjevati?’. On kaže da ima samo jednu pjesmu. Bila je to, naravno, ‘Čavoglave’. Ja kažem: ‘Može, ali otpjevaj je tri puta’. I otpjevao je triput zaredom. Rasturio je Best! - priča nam Mirko i nastavlja:

- Sjećam se i Gibonnija, on me dirnuo svojom reakcijom kad je čuo za smrt moje kćeri, neutješno je plakao. Slično je bilo i s ekipom iz Magazina. Oni su redovito u Bestu nastupali svakog Božića. Jedne godine rekli su mi kako moraju na turneju u Kanadu. Nisam rekao ništa, samo sam zaplakao. Oni su se pogledali i rekli: ‘Dolazimo, Kanada neka čeka’.