'Bio je jedan od velikih Hrvata, branio je državne interese...'

<p><strong>Dr. Žarko Domljan</strong> bio je jedan od velikih hrvatskih ljudi, intelektualac, povjesničar, ali iznad svega velikih hrvatski domoljub, istaknuto je u srijedu na komemoraciji za predsjednika prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora.</p><p>Životni put dr. Domljana i njegovo osvjedočeno domoljublje može biti primjer svima nama, koji služimo hrvatskim građanima“, kazao je predsjednik Sabora<strong> Gordan Jandroković </strong>na komemoraciji koja je zbog epidemioloških uvjeta i u dogovoru s obitelji, održana u krugu obitelji, bliskih prijatelja i državnog vrha.</p><p>Istaknuo je kako iza Domljana ostaje veliko djelo i bogat, uspješan i plodonosan život koji je snažno pridonio razvoju hrvatske politike, povijesti umjetnosti i leksikografije.</p><p>- Mi u Saboru pamtit ćemo prije svega dr. Domljana po njegovu snažnom političkom angažmanu - kazao je Jandroković, podsjetivši da je Domljan na konstituirajućoj sjednici prvog saborskog saziva, 30. svibnja 1990., izabran za prvog predsjednika Sabora te da je tu povijesnu funkciju obnašao do 1992.</p><p>Pod njegovim vodstvom, Sabor je donio niz odluka i temeljnih pravnih akata koji su u bitnome odredili razvoj suvremene hrvatske države i društva, kazao je Jandroković, navodeći donošenje Božićnog Ustava, odluke kojima je Hrvatska proglašena suverenom i samostalnom državom.</p><h2>Uvijek je branio nacionalne i državne interese</h2><p>Posebno ćemo pamtiti riječi dr. Domljana kojima je proglasio hrvatsku neovisnost 25. lipnja 1991. godine kazavši: „Rođena je država Hrvatska. Neka joj je sretan i dug život“, kazao je Jandroković.</p><p>Istaknuo je i kako je Domljan uvijek branio hrvatske nacionalne i državne interese, kako na unutarnjem planu tako i u međunarodnom djelovanju, kako je njegovim zaslugama otvoren put Hrvatske prema Vijeću Europe, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju i Europskom parlamentu, odnosno prema članstvima u tim organizacijama.</p><h2><strong> </strong>Jedan od velikih hrvatskih ljudi</h2><p> Sućut i duboko poštovanje Domljanu i njegovoj obitelji, u ime hrvatske Vlade i HDZ-a, izrazio je premijer <strong>Andrej Plenković.</strong></p><p> Domljan je jedan od velikih hrvatskih ljudi, koji se ubraja u generaciju novih hrvatskih političara koji su imali presudnu ulogu za hrvatsko osamostaljenje, proces demokratizacije, izgradnju institucija i međunarodno priznanje, kazao je.</p><p>Plenković navodi kako je Domljan bio povjesničar, leksikograf, političar, ali iznad svega hrvatski domoljub i veliki intelektualac. Bio je i sudionik 1. općeg Sabora HDZ-a, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.</p><p>Sve što je napravio za hrvatsku politiku i za Sabor bilo je s čvrstim uvjerenjem da gradimo demokratsko i uključivo društvo u kojem je sloboda temelj, a u kojem će se svi hrvatski građani osjećati dobro, rekao je premijer.</p><h2>Velikan hrvatske državnosti </h2><p>O čovjeku s kojim je dijelio dobro i zlo ratnih godina kad se stvarala hrvatska država, svjedočio <strong>Franjo Gregurić</strong>, predsjednik hrvatske Vlade od 1991. do 1992.</p><p>- Opraštamo se od dragog prijatelja, plemenitog čovjeka, ratnog suborca i velikog hrvatskog domoljuba. Otišao je još jedan od velikana hrvatske državnosti, prvi predsjednik višestranačkog Hrvatskog sabora, po čemu će ostati trajno upamćen - rekao je Gregurić.</p><p>Podsjetio je na dramatične okolnosti stvaranja hrvatske države i povijesne odluke u kojima je Domljan sudjelovao. Sabor je u njegovu mandatu, 8. listopada 1991. potvrdio odluke od 25. lipnja iste godine o raskidu svih veza sa bivšoj Jugoslavijom, a Hrvatska postaje slobodan i samostalna država, za njegova mandata Hrvatska je međunarodno priznata, primljenena u UN.</p><p> Domljan je u te povijesne odluke o događaje unio puno snage i energije, rekao je Gregurić, podsjetivši i da je bio prvi predsjednik demokratskog Sabora.</p><p>- Boljeg čovjeka tada se nije moglo naći. Imao je sve kvalitete koje su Hrvatskoj u to doba bile potrebne - naglasio je i poručio kako novija povijest Hrvatske Domljana trajno upisuje u zlatnu knjigu vječno zaslužnih za stvaranje hrvatske države.</p>