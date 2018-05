'Bio je plav, jedva na životu, svukao sam se i skočio u more'

Skiper Mislav Dunatov (24) vraćao je brod agencije za koju radi u marinu na Boriku. Usput je u moru ugledao gotovo beživotno tijelo čovjeka. Došao mu je bliže i vidio da je onemoćao i teško pokretan. Plutao je na leđima. Mislav mu je bacio konop, no ovaj ga nije imao snage uhvatiti.

Foto: MMPI

Negdje u isto vrijeme, u 19 sati pokraj njih je prošao drugi brod. Ljudi s njega javili su na broj 112 da je čovjek u moru. Josip Kardum (40) i Mario Kalmeta (37) iz Lučke kapetanije Zadar krenuli su odmah u akciju brodom. Zatekli su Mislava koji pokušava izvući čovjeka iz mora.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Bio je plav, jedva na životu, nagutan mora potpuno onemoćao. Bacili smo mu kolut, nije ga mogao uhvatiti. Ja sam onda prešao na drugi brod da bi nam bilo lakše. No nikako nije išlo - kaže Josip koji je odlučio promijeniti taktiku. Svukao se i skočio u more. On je čovjeka iz mora podizao, a Mislav ga je vukao te su ga nekako uspjeli izvući na krmeni prag.

Više sreće nego pameti

Foto: MMPI

Čovjek je plutao oko 400 metara od obale, od rta Puntamika, negdje na pola puta do sjedišta Kapetanije.

- Imao je više sreće nego pameti. Samo 20 minuta prije toga mi smo se tim putem vraćali s drugog terena i nismo ga vidjeli. Mogao ga je nitko ne vidjeti...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Dva broda krenula su put Branimirove obale. Mario je pozvao Hitnu pomoć koja ih je tamo dočekala i vozilom kapetanije otvorio put brodici iza sebe. Hitna je preuzela čovjeka iz mora koji je tada počeo dolaziti k sebi.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Popio pa išao plivati

Josip je išao s njim u bolnicu i tamo uzeo izjavu te mu izmjerio količinu alkohola u krvi. Prema izjavama, radi se o čovjeku P.B.K. (67), koji ima švedsko i hrvatsko državljanstvo. Živi u Zadru. Kako je rekao, popio je najmanje bocu vina i onda išao plivati negdje oko 17 sati. Na sebi je imao crno plivaće odijelo i zlatni lančić.

- Izgleda da je plivao iz smjera hotela na Boriku i kad je došao do Puntamike ponio ga je korenat i više nije mogao doplivati do obale - kaže Josip.

Čovjeku su izmjerili 1,17 promila u krvi u 20 sati i 40 minuta.

Sreća da nitko nije naletio na njega

Foto: MMPI

Josipu i Mariju ovakva spašavanja dio su posla, no mladom Mislavu bila je ovo prva ovakva situacija.

- Drago mi je da sam pomogao čovjeku i osjećam se dobro zbog toga, ali se sad mislim, što da ga nisam vidio, što da je netko naletio na njega, moglo je tu biti svašta...

Djelatnicima Lučke kapetanije Zadar ovo nije prva akcija spašavanja ove sezone i sa strepnjom očekuju udarne ljetne mjesece. Spremni su, ali žele upozoriti ljude na opasnosti na moru.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Ovo vam je situacija na moru koja se „kopnenim“ rječnikom može ovako objasniti – kao da netko prelazi autoput bez gledanja i čeka što će se dogoditi. Plivati se smije do 100 metara od obale, a na 400 metara od obale svi mogu voziti slobodno i ovaj je imao puku sreću da nitko nije na njega naletio - kaže lučki kapetan Alen Rukavina.