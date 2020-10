'Bio sam jamac prijatelju, a sad moram spasiti obiteljsku kuću'

SKUPO PRIJATELJSTVO Unatoč nastojanjima da spasi kuću i da vrati dug, Damiru Krčaru iz Čakovca nekretnina je završila na bubnju... Za otplatu na rate nitko ne želi ni čuti

<p><strong>Damir Krčar (56) </strong>iz Čakovca jedan je od mnogih građana koji su upali u “ovršne ralje” banaka i tvrtki za naplatu potraživanja. Kao i ostalima koji su dočekali kraj moratorija, slijede mu teški dani. Njemu su stavili obiteljsku kuću “na bubanj” unatoč svim njegovim nastojanjima da vrati dug, za koji zapravo nije izravno ni kriv.</p><p>Sve je počelo prije 12 godina kad je ovaj vojni invalid, nekadašnji pripadnik slavnih varaždinskih Puma, 7. gardijske brigade, pristao biti jamac za kredit prijatelju, koji je kredit uzeo za pokretanje posla.</p><h2>Pokušao vratiti dug</h2><p>Posao nije krenuo kako treba, prijatelj je uskoro postao bivši prijatelj, prestao je plaćati rate i javljati se, pa je sav teret pao na Damira. Nastavak priče tipičan je za hrvatske prilike:</p><p>- Riječ je bila o kreditu od 50.000 eura. Bio sam mu jamac, firma mu je propala i prestao je vraćati kredit. Odmah sam otišao u banku i predložio im da ja nastavim plaćati kredit u ratama. Ali oni nisu željeli ni čuti za to, tražili su novac odmah. Naravno da nisam imao 50.000 eura, a ne mogu vam ni opisati koliko puta sam ih molio da u ratama otplatim taj novac, ali neuspješno. Uskoro su mi se javili iz neke tvrtke za naplatu potraživanja i rekli da sam dužan 500.000 kuna, dakle 150.000 kuna više od prvobitnog iznosa. I s njima sam pokušao razgovarati, rekao da želim vratiti kredit u ratama, jer odakle mi toliki novac odjednom. Ma kakvi?! Njih zanima samo keš. Odbili su me i upisali se na moju česticu. I uporni su da pošto poto prodaju moju kuću, zovu to prodajom ‘u pet koraka’ - ispričao nam je Krčak, koji se i dalje svim silama bori da spasi kuću u kojoj živi sa suprugom i kćeri:</p><p>- Prva procjena vrijednosti kuće bila je 380.000 kuna i ja sam ponudio da je otkupim u ratama. Odbili su, tražili su gotovinu odmah, a poslije su nabili cijenu kuće na više od 500.000 kuna. Ne znam više što učiniti, s njima nema razgovora ni dogovora - zaključio je Krčak.</p><h2>Nezakonita prodaja</h2><p>A u udruzi Ovršni rekli su nam da tvrtke za naplatu potraživanja pokušavaju prodati kuće dužnika na nezakonit način.</p><p>- To je sramotno, zapravo nevjerojatno. Oni obilaze kuće i prate kad nema ukućana. Tad fotografiraju kuće i onda ih oglašavaju na Njuškalu. Sramota - rekli su iz udruge Ovršni.</p>