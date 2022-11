'Bio sam u Zagrebu na porodu petmilijarditog stanovnika Zemlje. Kakav je to šušur bio...'

Sretan joj dan rođenja! Kratka je poruka koju preko 24 sata na Filipine, u Manilu, djevojčici Vinice Mabansag šalje Zagrepčanin Matej Gašpar (35). Jer, Vinice je odabrana kao osmomilijarditi stanovnik Zemlje, rođena je 15. studenog u 1:29 sati, Mateja je pak UN 1987. proglasio petmilijarditim stanovnikom svijeta, rođen je u zagrebačkom rodilištu u Petrovoj, 11. srpnja 1987. u 8:35., usred Univerzijade.

Matej, kako nam je kratko poručio, za medije ne govori, želi, kaže, sačuvati svoju privatnost, zahvaljuje na interesu, i srdačno pozdravlja. Odbio je čak i BBC. Kemijski je tehničar, oženjen, njegov je dolazak na svijet popraćen s velikom medijskom pažnjom. Ovih su ga se dana, opet, prisjetili mediji širom svijeta.

Pronašli smo i jednog od četiri liječnika koji su sudjelovali na Matejevom porodu, dr. Berivoja Miškovića, u Petrovoj je, priča nam, bio na specijalizaciji. UN je Mateja unaprijed odabrao kao bebu koja će predstavljati 5-milijarditog stanovnika, tako to ide...

- Ma kako ste me samo pronašli?!, smije se liječnik, iznenađen što ga zovemo. Tad je, kaže nam, bio 30-godišnji specijalizant u rodilištu u Petrovoj, kasnije je otišao na Sveti Duh, iza njega je 40 godina staža, i za dva mjeseca ide u mirovinu.

- O, da, bio je veliki 'šušur' taj dan u bolnici, stigao je i glavni tajnik UN-a Javier Pérez de Cuéllar. Ja sam bio mali miš tamo, specijalizant, tako su me i pozvali: Ajde ti, mali, isto budi na porodu. Sve je dobro prošlo, toliko dobro da je moglo i bez doktora!, u šali će doktor, prisjećajući se onda i mnogobrojnih novinara koji su nahrupili. Bila je Univerzijada, grad prepun stranaca i mladosti, osjećao se, kaže "zapad", neka pozitivna atmosfera. Osim dr. Miškovića, na porodu su bila još tri liječnika, dva više nisu među živima. Porod je vodio ove godine preminuo dr. Ivan Kuvačić, koji je u Petrovu došao raditi 70-tih, i ostao u njoj više od tri desetljeća.

Kako su te 1987. pisali hrvatski mediji. Matej se rodio 53 centimetra dugačak i 3600 grama težak. Na svijet ga je donijela majka Sanja, odgajateljica u vrtiću, i njihova je fotografija obišla cijeli svijet.

A kako je baš Matej odabran kao 5-milijarditi stanovnik, za BBC se prisjetio UN-ov službenik Alex Marshall. Tek je od Mateja, naime, počelo brojanje svakog novog "milijarditog" stanovnika.

- Gledali smo demografske projekcije i došli do zaključka da će svjetska populacija prijeći pet milijardi 1987. godine. Statistički, 11. srpnja. Odlučili smo obilježiti dolazak na svijet pet-milijardite bebe. Željeli smo brojci dati lice, i odatle je krenulo. Kako je glavni tajnik UN-a baš u to vrijeme boravio u Zagrebu, odabrali smo Mateja", ispričao je Marshall, koji se ne čudi što je već prvoga dana Mateju bilo dosta medijske pompe za cijeli život.

'Milijarder' Adnan: Nemam od toga privilegije

Dvanaest godina poslije, 1999., u sarajevskom je rodilištu rođen i 6-milijarditi, Adnan Mević iz Visokog. U toj ga, kaže, maloj čaršiji, svi znaju. Rođen je 12. listopada, njega je pak nakon poroda posjetio tad aktualni UN-ov glavni tajnik, Kofi Annan.

- Ma jok, nije mi poslije rođendane čestitao, nitko iz UN-a nije, niti od toga imam ikakve privilegije. Vodim normalan žvot, peta sam godina ekonomije. Jedino od Grada Sarajeva dobijam sto eura mjesečno, dok god se školujem, odgovara Adnan na pitanje je li milijarder zato što je 'milijarder'. Ako nakon fakulteta u Bosni ne dobije pristojan posao, ide van, dodaje, nije se džaba toliko školovao, kaže da je 18 godina škole iza njega. Ogorčen je gospodarskom situacijom u Bosni, u kojoj, dodaje, uskoro neće imati tko zarađivati za mirovine, Adnanovo je predviđanje.

I nije daleko od istine, jer balkanske države imaju najmanji rast populacije u Europi. Demograf prof.dr.sc. Anđelko Akrap napominje kako se nisu ostvarili pretjerani strahovi iz 60-tih da će Zemlja postati prenapućena.

- Već od 1973. prosječna stopa rasta svjetskog stanovništva pada. Nema straha od prenapućenosti, naprotiv, za oko 80 godina će broj stanovnika početi padati, predviđa demograf. Razlog tome je, kaže, jer se zemlje razvijaju i potrebno je manje "radnih" ruku.

- Populacijska je dinamika takva da će 'vladari svijeta' u budućnosti postati mnogoljudne zemlje. Najrazvijeniji gube stanovništvo, zaključuje demograf.

'Nema nas previše, resursi su loše raspoređeni'

Na pitanje ima li nas već previše s obzirom na klimu i resurse, klimatolog prof.dr. sc. Branko Grisogono sa zagrebačkog PMF-a odgovara kako nas nije previše, nego su resuri loše preraspoređeni.

- Hrane proizvodimo i za dvostruko više stanovništva od postojećeg no raspodjela bogatstva, kao i onečišćenja, nije pravedna. Užurbano raste količina metana, koji je preko 20 puta potentniji staklenički plin od CO2. Zbog rata u Ukrajini nažalost, ponovno smo se vratili ugljenu kao starom gorivu, što je također loše, zaključuje prof. Grisogono.

Od Matejevog rođenja 1987., svijet se povećao za još tri milijarde stanovnika. Od njegovog, do Adnanovog rođenja prošlo je 12 godina, koliko je trebalo da se popnemo sa šest, na sedam milijardi. Kao 7-milijardita je proglašena također djevojčica, Sadia Sultana Oishee iz Bangladeša, rođena 2011., i između njenog, i rođenja 8-milijarditog stanovnika, prošlo je manje, samo 11 godina. No ipak, demografska predviđanja govore da ćemo se u narednih 35 godina povećati za još "samo" dvije milijarde, i time dosegnuti vrhunac. Možda će proći sad i 15 godina dok ne dođemo do devet milijardi, UN-ova je projekcija. Iduće godine, očekuje se, najmnogoljudniju Kinu premašit će Indija.

Kina sad broji 1,45 milijardi stanovnika, Indija joj puše za vratom sa svojih 1,41 milijardom. Na trećem je mjestu SAD sa 335 milijuna stanovnika, četvrta je Indonezija koja broji 280 milijuna. Svjetska se populacija udvostručila u samo 48 zadnjih godina. Davne nas je 1880. bilo oko 990 milijuna, 1900. 1,65 milijardi, 1960. svijet je imao tri milijarde ljudi, 1987. već pet, i tako dalje, do današnjih osam.

U Europi danas živi 750 milijuna ljudi, dvostruko više nego u SAD-u, no dok je prije sto godina Europa činila 30 posto svjetske populacije, sad je, zbog brzorastuće Indije, Indonezije, Kine i drugih, na niti deset posto od ukupnog svjetskog stanovništva. Najslabiji rast, pritom, bilježe balkanske države. Najmnogoljudnija europska država je Njemačka, koja broji 84 milijuna ljudi, ali je daleko "jača" Rusija, sa 146 milijuna, od kojih tri četvrtine žive na europskom tlu. Na trećem je mjestu Velika Britanija sa 69 milijuna, četvrta je Francuska sa 66.

1987. 5 milijardi

Matej Gašpar, Hrvatska

1999. 6 milijardi

Adnan Mević, BiH

2011. 7 milijardi

Sadia Sultana Oishee, Bangladeš

2022. 8 milijardi

Vinice Mabansag, Filipini

