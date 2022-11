BioNTech o financijama od cjepiva protiv covida 19: Imamo upola manje prihoda i dobiti!

Njemačka biotehnološka kompanija BioNTech izvijestila je u ponedjeljak o upola manjem prihodu i dobiti u trećem tromjesečju, ali je podigla prognozu godišnjeg prihoda od prodaje cjepiva protiv covida zbog viših cijena i veće potražnje.

Prihod je u trećem tromjesečju pao 43 posto, na 3,46 milijardi eura.

U gotovo istom je postotku smanjena i neto dobit, potonuvši na 1,78 milijardi eura.

Rezultati su znatno slabiji nego u istom prošlogodišnjem tromjesečju kada su kampanje cijepljenja protiv covida 19 bile u punom jeku.

"Kao što se i očekivalo, tijek pandemije i dalje je dinamičan i doveo je do fluktuacija u prihodu", istaknuli su u njemačkoj kompaniji.

BioNTech sada u ovoj godini cilja na prihod od prodaje cjepva u rasponu od 16 do 17 milijardi eura. Do sada su prognozirali da će se kretati u rasponu od 13 do 17 milijardi eura.

U 2021. iznosio je 19 milijardi eura.

„Ažurirane smjernice odražavaju isporuke boostera bivalentnog cjepiva prilagođenog omikronu, koje su krenule početkom rujna i očekuje se da će biti nastavljene tijekom četvrtog kvartala 2022., te više cijene i pozitivan učinak valutnih tečajeva", priopćio je BioNTech.

Od sredine listopada fakturirano je oko 300 milijuna doza cjepiva prilagođenih sojevima, dodaju.

Prodaja Pfizer/BioNTech cjepiva protiv covida-19 pala je u odnosu na vrhunac pandemije jer su se mnoge zemlje približile kraju primarne kampanje cijepljenja. Zabrinjava i slaba potražnja za novim boosterima, napominje Reuters.

Troškovi istraživanja i razvoja porasli su u razdoblju od srpnja do rujna gotovo za trećinu, na 341,8 milijuna eura, što u BioNTechu objašnjavaju ponajprije većim brojem radnika i višim troškovima plaćanja baziranih na dionicama.

Kompanija je razvila cjepivo protiv covida 19 u suradnji s američkim farmaceutskim divom Pfizerom, na bazi glasničke RNK koju sada testiraju, u kombinaciji s prilagođenim cjepivom protiv covida, i u razvoju cjepiva protiv gripe.

