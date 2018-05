Bit će vruće, jako vruće: Za kraj svibnja stiže nam pakao

Temperature zraka kreću prema onim ljetnim, a u zadnjem tjednu ovoga mjeseca bit će iznadprosječno visoka. Najviša temperatura mogla bi doseći do 31°C.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199953 / ]

Promjenjivo vrijeme obilježilo je svibanj, a za kraj mjeseca najavljuju se temperature zraka koje će biti primjerenije početku kolovoza. Jutarnja temperatura će biti od 14 do 16 stupnjeva, uz obalu između 20 i 22 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 31 stupanj Celzijevih. Takve temperature znače da bi svibanj mogao biti najtopliji u Hrvatskoj u povijesti mjerenja. Osim visokih temperatura, u većini zemlje bit će mjestimični pljuskovi i grmljavine, pa i olujna nevremena popraćena tučom - kao što je bilo i zadnjih nekoliko tjedana a takvo vrijeme se očekuje u srijedu.

- Što se tiče prognoze vremena do kraja svibnja, vrijeme će biti pretežno ili djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće. U srijedu postoji veća vjerojatnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, no oni neće utjecati na temperaturu zraka. Što se tiče temperatura u svibnju, one su više i za 5 Celzijevih stupnjeva od uobičajenog prosjeka - kazao nam je u ponedjeljak dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda. Iz DHMZ-a, što se tiče koncentracije peludi trava, kažu da će biti visoka u većini Hrvatske, a drveća uglavnom na srednjem Jadranu. Također UV indeks će biti visok.

- UV indeks, mjera jakosti sunčeva zračenja, bit će visok, većinom i vrlo visok, pa ako ste osjetljivije kože ne zaboravite se zaštititi - upozoravaju iz DHMZ-a. Meteorolog Zoran Vakula najavio je i nevrijeme popraćeno tučom u gorju, no dodaje kako je još, bez obzira na napredak u tehnologiji, vrlo teško dugoročno pouzdano predvidjeti oborine.