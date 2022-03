'Bitka za Kijev mogla bi postati novi ruski Staljingrad'

Bitka za glavni ukrajinski grad Kijev mogao bi biti novi ruski Staljingrad, kaže ukrajinski zastupnik za BBC.

Svjatoslav Yurah, najmlađi ukrajinski zastupnik i bivši savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog, pomaže u dobrovoljnoj obrani u Kijevu.

On je rekao za emisiju Today BBC Radija 4 da se glavni grad preko noći suočio s baražom raketa, a bitke su u tijeku na periferiji grada.

Upozorio je da bi se Rusija trebala pripremiti na velike gubitke ako napadnu Kijev.

- To je ogroman grad i ako Rusi pokušaju ući, morat će biti spremni na tešku borbu - ovo će biti novi ruski Staljingrad ako oni to budu htjeli - kaže on, misleći na najkrvaviju bitku Drugog svjetskog rata u kojima je poginulo oko 1,1 milijun sovjetskih vojnika i 800.000 nacističkih njemačkih i rumunjskih vojnika.

- Nitko se neće predati - to vam definitivno mogu jamčiti - kazao je.

Dodaje da je koordinirao dopremanje zaliha, uključujući vreće pijeska, kao i da je razgovarao s raznim vojnim jedinicama kako bi "učinkovito" vodili nadolazeću bitku.