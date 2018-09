Bitka za ostavštinu: Ne žele dati milijune Glavaševom sinu

Još uvijek traje pravna borba oko milijunskog nasljedstva Mare Bareze, nekadašnje menadžerice u Belupu koju su neki nazivali i podravskom Elizabeth Taylor.

Bareza je preminula prije dvije i pol godine, a njezina imovina procjenjuje se na nekoliko milijuna eura u nekretninama, novcu i umjetninama. Sve je ostavila Filipu Glavašu, sinu Branimira Glavaša, no njezina obitelj na to ne pristaje.

Velika humanitarka

- Ona je na prvu izgledala narogušeno, ali je bila iznutra velika dobrota - kazao je Barezin dugogodišnji prijatelj Mijo Bardek.

Mare Bareza školovala se u Londonu za kozmetičarku, a karijeru je sagradila kao menadžerica u Belupu. Upoznala je mnogo ljudi uz čiju je pomoć i ona mogla pomagati drugima.

- Ona je prikupljala od oružja, humanitarne pomoći, obnovila je HNK u Osijeku, kuće nakon rata, pomagala našim ratnicima - rekao je njezin prijatelj Julio Kuruc za RTL.

Družila se s velikim i malim ljudima. U njezinu kuću dolazio je i tadašnji predsjednik Franjo Tuđman, pa kardinal Franjo Kuharić, a želja joj je bila da jednog dana kuća postane vrtić. No, trenutno je prazna i čeka svoje nove vlasnike.

Prema riječima njezinih prijatelja, dobro je raspolagala s novcem. Kuću je sagradila kreditom u markama, a nakon toga prikupila je još nekretnina, umjetnina i nakita.

Obitelj osporava želju o nasljedstvu

Jedina obitelj koju je imala su rođaci koji su se javili nakon njezine smrti, no navodno nisu imali nikakav odnos niti kontakt tijekom života. Na Općinskom sudu u Koprivnici podignuli su građansku parnicu protiv odluke da njezino nasljedstvo pripadne Filipu Glavašu.

Filip Glavaš, sin Branimira Glavaša, nasljednik je njezine imovine, ali kaže kako obitelj ima pravo osporavati njezine želje.

- U tom ostavinskom postupku pojavilo se šest nasljednika. Od njih šest, četvero je to prihvatilo i izjavilo da je to bila njena iskrena volja. Dvoje je to osporavalo - kazao je.

- Nakon što je Mara preminula, dan nakon njene sahrane sam otišao u komunalno poduzeće i naručio nadgrobni spomenik za nju. Platio sam ga i kada je došla faza da se treba postaviti našli smo se u zakonskom problemu. Na ostavinskoj raspravi upitali smo ih da daju suglasnost, oni to nisu prihvatili. Zašto, to morate pitati njih - rekao je Glavaš.

Istaknuo je i da je jednu Marinu sestričnu upoznao, ali koliko zna - prekinule su kontakt još 2005. godine, dok se s bratićem Viktorom Mara navodno zadnji put susrela 1989. godine.