Bitka za prestižnu funkciju: Hoće li ovi eksperti u utrku za 10 mjesta u Ustavnom sudu?

Do sredine srpnja otvoren je javni poziv za izbor deset novih ustavnih sudaca. Naime, za desetero ustavnih sudaca istekao je mandat početkom lipnja, a budući da novi nisu izabrani, po Ustavu je automatski do početka prosinca produljen mandat sucima Andreju Abramoviću, Ingrid Antičević Marinović, Snježani Bagić, Branku Brkiću, Mariju Jelušiću, Lovorki Kušan, Josipu Leki, Davorinu Mlakaru, Rajku Mlinariću i Miroslavu Šumanoviću. Čelnik saborskog Odbora za Ustav, Ivan Malenica, prije je izjavio kako je realno da upražnjena mjesta popune do početka listopada, a očekuje dobar odaziv na javni poziv. Za sada nitko nije jasno komunicirao svoju kandidaturu, a ni hoće li, i tko, od ustavnih sudaca kojima je mandat istekao ići u reizbor, za sada ne otkrivaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.