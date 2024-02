Bivša ministrica Pusić: 'Rat u Ukrajini potencijalni je početak ruske agresije protiv Europe'

Ne bih rekla da je u lošijoj situaciji nego prije dvije godine, ali je u lošijoj nego prije godinu dana. Većina Europe, svijeta, ali i Vladimir Putin, mislili su da će sve trajati nekoliko dana i da će se nakon toga ukrajinski lideri razbježati, a u Kijevu će cvijećem biti dočekana ruska vojska, rekla je bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u N1 Newsroomu komentirajući rat u Ukrajini.

- Amerika i Europa postepeno su spoznali da je ruska agresija potencijalni početak ruskog rata protiv Europe. Često se govorilo da je to rat Amerike i Rusije, ali Amerika tu nema što izgubiti, a Europa ima sve. Ukrajina i njezini vojnici su de facto na braniku Europe. Zbog unutrašnjih previranja u Americi, situacija je nepredvidljiva, prvenstveno jer Donald Trump ima kontrolu nad dvadesetak ljudi u Kongresu, koji mjesecima blokiraju pomoć Ukrajini. Neka je procjena da, kad se radi o streljivu, da ga Rusi u ovom trenutku imaju četiri do pet puta više od Ukrajinaca - dodala je.

Sve zemlje u blizini Rusije mobiliziraju se dok Europa i ostatak svijeta, ako žele pomoći Ukrajini, moraju pružiti veću pomoć. Kako ističe Pusić, trenutni napori nisu dovoljni.

- Jednostavno, ovo je postala stara vijest, ljude to više ne zanima pa prema anketama samo deset posto ispitanika poziva na povećanje pomoći. Većina je za kompromis, ali u ovoj situaciji ga je teško pronaći jer Rusija ima staru tehniku i taktiku, kakvu je imala s Napoleonom i nakon prekida saveza s Hitlerom, a to je – vrijeme. Oni bacaju te ljude na front, koji ginu u desetinama i stotinama tisuća, a to nema nikakav odjek s obzirom na medijsku blokadu u Rusiji. Ukrajini je to nemoguće, svaki vojnik joj je dragocjen. Razlika u odnosu prema vremenu i životu igra ogromnu ulogu, kako sada, tako i kroz povijest - pojasnila je Pusić.