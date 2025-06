Bivša načelnica Podgore: 'Zbog prijetnji i poziva na linč morala sam nestati. Ali... idem dalje!'

Petra Radić (NLM) sada bivša načelnica Podgore, mjesta na makarskoj rivijeri na proteklim lokalnim izborima izgubila je od Ante Miličića, kandidata grupe birača. Upravo njemu Radić je na izborima 2021. godine preotela načelničku fotelju, no na ovim izborima nije ga uspjela još jednom pobijediti. Izgubila je za 138 glasova. Nakon lokalnih izbora nije se oglašavala, no onda je na društvenim mrežama uputila svima zahvalu, ali i objavila kako je dobivala prijetnje te da se zbog svoje sigurnosti, ali i sigurnosti svoje obitelji morala malo nakratko povući iz javnog prostora.

"Dragi moji, prvo i najvažnije – hvala. Hvala svima koji ste izašli na izbore, svima koji ste mi dali glas, ali još više hvala svima koji ste u meni prepoznali ono nešto: snagu, iskrenost, volju da guram naprijed za sve nas. Hvala vam što ste vjerovali kad je bilo najteže, kad su riječi znale boljeti, a šutnja još više. Neka mjesta smo dobili, neka izgubili, ali to sve nažalost nije bilo dovoljno za novi mandat i daljnji rad. Moram vam se ispričati što me nije bilo ovih 48 sati. Nisam nestala, nisam odustala, samo sam morala staviti sigurnost svoje obitelji i sebe same na prvo mjesto. Nakon prijetnji, javnih poziva na linč i uvreda koje su dolazile od ljudi s ozbiljnom i poznatom kriminalnom prošlošću - nisam imala izbora. Ali ni tada nisam bila sama. Bili ste tu, porukama, pozivima, brigom. I to nikada neću zaboraviti – napisala je Radić dodajući kako je u protekle četiri godine dala cijelu sebe te da je svaki atom njezine energije bio posvećen pozivu načelnice.

"Kako sam srčano i lavovski ušla, tako emotivno i izlazim, pa ne zamjerite koju suzu kad pričamo o svemu što smo zajedno prošli. One su samo znak da mi je stalo, da je sve imalo smisla. Vaša podrška i rezultat koji smo postigli nisu samo priznanje, nego i velika obveza. Ostavili smo spremne projekte s dozvolama, imamo jasnu viziju i, što je najvažnije, imamo u proračunu nikad veća financijska sredstva da sve to zajedno ostvarimo - ako bude volje i sposobnosti nove vlasti. I ne treba čekati četiri godine. U tri je realno sve pripremiti i izgraditi, a četvrtu iskoristiti da te prostore, ideje i promjene stavimo u službu svakoga čovjeka u ovoj općini. Borba nije gotova, ali znajte - ni vjera, ni volja, ni ljubav prema ovom podneblju nisu nestale. Naprotiv. Tu sam. I idem dalje, samo u nekoj drugoj ulozi - zbog vas. Nema nazad‘, poručila je Radić.